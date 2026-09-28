Keban'da 45 dakikalık uğraşın sonunda 81 kiloluk Fırat turnası tekneye alındı

Keban Barajı'nda dev turna yakalandı:

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde balıkçıların oltasına yaklaşık 81 kilogram ağırlığında bir Fırat turnası takıldı. Oltaya takılan balığın boyutu ve ağırlığı, teknedeki ekibin dikkatini çekti.

45 dakikalık zorlu mücadele:

Balıkçılar, dev balığı kıyıya çekebilmek için yaklaşık 45 dakika süren bir uğraş verdi. Ekip, olta ve ekipmanla koordineli çalışarak balığı tekneye almayı başardı.

görüntüler ve dikkat çekmesi:

Teknenin üzerine çıkarılan turna, ağırlığı ve boyutlarıyla balıkçıların kamerasına yansıdı ve bölgedeki ilgiyi çekti. Olay, kısa sürede teknedeki ekip tarafından belgelendi.

Gerçekleşen olay, Keban Barajı'nda yakalanan bu tür örneklerin ne denli etkileyici olabileceğini gösterirken, balıkçıların ekip çalışması sayesinde zorlu bir mücadelenin başarılı şekilde sonlandığı kaydedildi.

ELAZIĞ'DA 81 KİLOLUK DEV TURNA,42 DAKİKALIK MÜCADELE SONUCU TEKNEYE ALINDI