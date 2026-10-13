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Siirt-Pervari yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

Siirt-Pervari kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı; anne ve oğlu yaralandı, sağlık ekipleri müdahaleden sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt-Pervari yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı

Siirt-Pervari kara yolunda kaza

Dün gece saatlerinde Siirt-Pervari kara yolu Gölgeli köyü mevkisinde seyir halinde olan bir hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki anne ve oğlu yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma sürüyor:

Kazanın meydana gelme nedeni henüz belirlenemedi. Emniyet ve savcılık ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak kaza yerinde delil tespiti ve soruşturma çalışmaları yürütüyor.

SİİRT&#039;TE HAFİF TİCARİ ARACIN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ANNE VE OĞLU...

SİİRT'TE HAFİF TİCARİ ARACIN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ANNE VE OĞLU YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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