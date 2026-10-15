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Sel altında konser: Antalya otelinde piyano Titanic ezgilerini çalmaya devam etti

Antalya'da şiddetli yağış sonrası bir bölümü suyla dolan 5 yıldızlı otelde piyanist, misafirlere Titanic ve Game of Thrones parçalarıyla anlar yaşattı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sel altında konser: Antalya otelinde piyano Titanic ezgilerini çalmaya devam etti

Sel altında konser: Antalya otelinde piyano Titanic ezgilerini çalmaya devam etti

Antalya'da dün etkili olan kuvvetli yağış, bir 5 yıldızlı otelin bölümünü suyla doldurdu. Otel çalışanları suyu tahliye etmek ve temizlemek için yoğun çaba harcarken, piyanoda çalan bir çalışan müziğe ara vermedi ve görünümler Titanic filmini hatırlattı.

piyanistin performansı:

Otelin su aldığı bölümü fark edildiği sırada piyano başında olan çalışan, çevredeki telaşa rağmen performansını sürdürdü. Misafirlerin isteği üzerine piyanist Titanic filminden parçalar ile birlikte Game of Thrones dizisinin müziklerini çaldı. Bu seçki, otelde yaşanan gerginliğin arasında misafirlere beklenmedik bir soluk oldu.

misafirlerin tepkisi ve atmosfer:

Piyano performansı kısa sürede misafirlerin ilgisini çekti; bir kısmı dinleyici olarak bir süreliğine olayı unutup müziğe odaklandı. Kimi konuklar talepte bulunarak istek parçaların çalınmasını sağladı, böylece ortamda hem sakinleştirici hem de dikkat dağıtıcı bir etki oluştu.

çalışanların müdahalesi ve son durum:

Yağışın ardından oteldeki suların tahliye edildiği ve personelin temizlik çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Olay sırasında görev yapan ekipler kısa sürede müdahaleyi tamamlayıp normal iş akışına döndü; piyanistin ise performansı, hem çalışanlar hem misafirler arasında konuşulan anlardan biri oldu.

Titanic filminin o sahnesi Antalya&#039;da gerçek oldu...Oteli su bastı, o piyano çalmaya devam etti

Titanic filminin o sahnesi Antalya'da gerçek oldu...Oteli su bastı, o piyano çalmaya devam etti

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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