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yerli elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envantere katıldı

MSB koordinasyonunda MKE tarafından geliştirilen E-ZPT'den 3 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi; toplam 50 adet planlanıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

yerli elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envantere katıldı

E-ZPT envantere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT projesinde yeni bir aşama daha tamamlandı. Zorlu saha ve kalifikasyon testlerini geçen 3 araç daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın envantere alınması planlanıyor.

test ve dayanıklılık sonuçları:

E-ZPT, M113 serisi zırhlı personel taşıyıcılarının modernizasyonuyla geliştirildi. Kalifikasyon sürecinde aracın dayanıklılığı muharebe sahası koşullarını yansıtacak şekilde test edildi; toplamda 3 bin kilometre dayanıklılık testi yapıldı. Bu mesafenin 1.600 kilometresi arazi, 800 kilometresi asfalt ve 600 kilometresi stabilize yol koşullarında gerçekleştirilmesi dikkat çekiyor. Araç ayrıca yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçişi gibi zorlu sınavlardan başarıyla geçti ve aşırı sıcak-soğuk hava koşullarında performansı doğrulandı.

taşıma kapasitesi ve performans:

E-ZPT, sürücü, komutan, nişancı ve 4 personelden oluşan toplam 7 mürettebat taşıyabiliyor. Dahili batarya ile tek seferde yaklaşık 150 kilometre menzil sağlayan araç, jeneratör desteğiyle menzili 650 kilometreye çıkarabiliyor. Aracın hızlanması da iddialı; sıfırdan saatte 50 kilometre hıza 8 saniyede ulaşıyor ve batarya hızlı şarj ile %20'den %80'e 1,5 saatte getirilebiliyor.

Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 15 ton olan E-ZPT, 2,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Araçta ayrıca 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi bulunuyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemine sahip olması, aracın akustik ve termal izini azaltırken farklı tiplerdeki faydalı yüklerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyor.

operasyonel faydalar ve yerlileşme:

MKE, mevcut zırhlı platformları ve arazi araçlarını yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle donatma kabiliyetine sahip olduğunu belirtiyor. Bu dönüşüm, yeni araç tedarik ihtiyacını azaltma, bakım maliyetlerini düşürme ve güç gruplarında yurt dışına bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda ön plana çıkıyor. E-ZPT teslimatlarının devam etmesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yerli elektrifikasyon adımları güçlenmiş olacak.

Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envanterde

Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı envanterde

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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