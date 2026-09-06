Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sürücüyü hastaneye götürdü

Siirt merkezde hafif ticari araç takla attı

Siirt'te kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, kent merkezinde gerçekleşti ve kısa sürede sağlık ile güvenlik birimleri olay yerine sevk edildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin resmi değerlendirmelerin ekiplerin yapacağı teknik inceleme ve raporlar doğrultusunda netleşeceğini belirtti.

SİİRT’TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YARALANDI