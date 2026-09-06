Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sürücüyü hastaneye götürdü

Siirt merkezde hafif ticari araç takla attı
Siirt'te kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, kent merkezinde gerçekleşti ve kısa sürede sağlık ile güvenlik birimleri olay yerine sevk edildi.
olay yeri ve müdahale:
İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
soruşturma ve güvenlik önlemleri:
Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin resmi değerlendirmelerin ekiplerin yapacağı teknik inceleme ve raporlar doğrultusunda netleşeceğini belirtti.
SİİRT’TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YARALANDI
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