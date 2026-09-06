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Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sürücüyü hastaneye götürdü

Siirt merkezde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale edip yaralıyı hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te hafif ticari aracın takla atması sürücüyü hastaneye götürdü

Siirt merkezde hafif ticari araç takla attı

Siirt'te kontrolden çıkan bir hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, kent merkezinde gerçekleşti ve kısa sürede sağlık ile güvenlik birimleri olay yerine sevk edildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık personelinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin resmi değerlendirmelerin ekiplerin yapacağı teknik inceleme ve raporlar doğrultusunda netleşeceğini belirtti.

SİİRT’TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YARALANDI

SİİRT’TE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI SÜRÜCÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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