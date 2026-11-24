İl protokolü ve eğitim camiası bir aradaydı

Siirt’te 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Programa Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ile kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kızılkaya'nın mesajı

Programda konuşan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, öğretmenliğin büyük emek, sabır ve fedakârlık gerektiren, toplumsal açıdan son derece önemli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti. Kızılkaya, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğine yön veren en önemli rehberler arasında yer aldığını vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyle donanmış nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğu öne çıkardı.

Vali Kızılkaya konuşmasında ayrıca eğitime yapılan her yatırımın milletin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu ifade etti ve eğitim alanında tüm imkânların seferber edildiğini söyleyerek öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi. Konuşmasının sonunda, cumhuriyetin kurucusu ve başöğretmen gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı; ülke genelinde görev yapan öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dilekleri iletildi.

Etkinlik programı ve emekliye ayrılanlara takdim

Tören şiir dinletileri, halk dansları gösterileri ve müzik sunumlarıyla devam etti. Etkinlik kapsamında meslek hayatlarını tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi; belgeleri Vali Kızılkaya tarafından sunuldu. Program, öğretmenlere yönelik teşekkürlerin iletilmesinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

SİİRT’TE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÖRENLE KUTLANDI