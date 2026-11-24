Ziyaret ve projeler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentte oyun için bulunan tiyatro sanatçıları Mehtap Bayri, Ufuk Özkan ve Onur Büyüktopçu'yu makamında ağırladı. Ziyarette Düzceli tiyatrocu Nurullah Çelebi ile belediye başkan yardımcıları Burçin Sarıcan ve Ayşe Kılıç de hazır bulundu.

Başkan Özlü, görüşmede Düzce'de hayat geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özlü, önümüzdeki beş yıl içinde kentin çehresinin değişeceğini vurgulayarak, Devlet Tiyatroları Düzce Sahnesi'nin kurulduğunu ve müdür atamasının geçtiğimiz hafta yapıldığını söyledi. Ayrıca şehir merkezinde yaklaşık 1000 kişilik tiyatro ve konser salonu inşa etme planlarının olduğunu açıkladı.

konuralp antik tiyatrosu ziyareti:

Konuk sanatçılarla birlikte Konuralp Antik Tiyatrosu'nu de gezen Özlü, seyir terasından antik tiyatroyu ve şehir manzarasını tanıttı. Başkan Özlü, yapının yaklaşık 10 bin kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, arkeologlara atıfla milattan önce 3. yüzyılda burada yaklaşık 100 bin nüfuslu bir şehir bulunduğunu ve aynı dönem İstanbul nüfusunun yaklaşık 400 bin civarında olduğunu aktardı.

Özlü, kazı çalışmalarının yedi yıldır sürdüğünü, geçen yıl Türkiye genelinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan en önemli 10 eserden birinin Konuralp'te bulunduğunu ifade etti. 'İstanbul’a en yakın antik tiyatro burasıdır' sözünü kullanan Özlü, bulunan eserlerin numaralandırıldığını, bir arkeopark oluşturulduğunu ve eserlerin burada sergilendiğini söyledi. Restorasyon çalışmalarına, yüzeyi kapatılan ve sağlam durumda bulunan aslanlı mozaik ile başlanacağını, bunun için 350 milyon lira kaynak hazırlandığını ekledi.

müze ve turizm hedefleri:

Başkan Özlü, bulunan eserlerin sergilenmesi için yeni bir müze inşa edileceğini ve bu müze projesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 750 milyon lira kaynak tahsis edildiğini belirtti. Konuralp'in gelecekte önemli bir kültür ve turizm merkezi olması hedefiyle, beş yıl içinde etkinliklerin, tiyatro oyunlarının, festivallerin ve konserlerin düzenlendiği bir merkez haline geleceğini vurguladı. Özlü, şu anda bölgeye haftada yaklaşık 2 bin kişinin geldiğini söyledi.

sanatçıların izlenimleri:

Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, Düzceli tiyatro sanatçısı Mehtap Bayri'ye sanat hayatının 30. yılı nedeniyle plaket takdim etti. Bayri, memleketinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, bölgedeki hızlı değişim ve emeğin kendisini gururlandırdığını söyledi. Bayri, antik tiyatronun Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek örneği olduğunu ve restorasyon tamamlandığında burada oyun sahnelemeyi yürekten istediğini ifade etti.

Ufuk Özkan, Düzce'ye üçüncü gelişinde kentte tiyatroya gösterilen ilgiden memnun olduğunu, Devlet Tiyatroları sahnesinin kurulmasını ve yeni salon planını olumlu bulduğunu belirtti. Özkan, Konuralp Antik Tiyatrosu'nun oyunlar ve müzikaller için çok uygun olduğunu söyleyerek burada sahne almayı arzuladığını dile getirdi.

Onur Büyüktopçu ise Düzce'ye ikinci kez geldiğini, ilk ziyaretinde unutulmaz bir akşam yaşadığını aktardı ve Konuralp Antik Tiyatrosu'nun kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu, tarihi yapıdan çok etkilendiğini söyledi.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun da tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü; bu gösterimler kentin kültür hayatına canlılık kazandırma hedefinin somut örnekleri olarak değerlendirildi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, OYUN İÇİN DÜZCE’YE GELEN TİYATRO SANATÇILARI MEHTAP BAYRİ, UFUK ÖZKAN VE ONUR BÜYÜKTOPÇU’YU AĞIRLADI. DÜZCELİ TİYATRO SANATÇISI NURULLAH ÇELEBİ’NİN EŞLİK ETTİĞİ ZİYARETTE, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI BURÇİN SARICAN VE AYŞE KILIÇ DA HAZIR BULUNDU.