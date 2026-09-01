Siirt'te avcı dronların final sınavı

siirt havalimanı'nda finale kalan ekipler

TEKNOFEST kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İHA Avcı Dron Yarışmasının final etabı Siirt Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Yarışma, yapay zeka, bilgisayarlı görü ve otonom sistemler alanlarında gençlerin yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor. Başvuru ve ön elemeleri geçen 105 takım arasından yapılan değerlendirmeler sonucu 16 takım finale yükseldi.

Finalde Türkiye ve yurt dışından lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katılımına açık yarışmada, 9 farklı ilden gelen, 15 ile 54 yaşları arasında toplam 163 yarışmacı mücadele ediyor. Takımlardan İHA'lara yapay zeka, görüntü işleme ve otonom karar verme kabiliyeti kazandırmaları bekleniyor.

değerlendirme ölçütleri:

Final sürecinde takımların geliştirdikleri sistemler birden fazla aşamada sınanıyor. Teknik yeterlilik, algoritma tasarımı, simülasyon uçuşları ve sahadaki final performansı temel değerlendirme kriterlerini oluşturuyor. Jüri, hem yazılım hem de donanım entegrasyonunun güvenilirliğine ve görev başarımına bakıyor.

vakkas: ağ fırlatan interceptor dron

Finalistler arasında yer alan Hamidiye Savunma Sanayi Teknolojileri ekibi, 16 kişilik kadrosuyla geliştirdikleri interceptor dron platformu Vakkas ile yarışıyor. Ekipten Kayra Necati Kara, projelerinin görev tanımına uygun olarak FPV dron tabanlı bir platformla önce hedefin konum verisine yönelinip, görsel tespit sağlandığında görüntü algılama algoritmalarıyla hedefe yaklaşma yeteneği sunduğunu belirtti.

Vakkas platformunun ana farklılığı hedefleri çarparak imha etmek yerine ağ fırlatarak etkisiz hale getirmeyi amaçlaması. Üzerindeki kamera ile hedefleri tespit eden sistem, net atma mekanizmasıyla hedefi yakalayıp işlevsiz hale getiriyor.

uygulama alanı ve ekip hedefleri:

Ekibin diğer üyelerinden Cihat Müslim, sistemin öncelikli kullanım alanının sınır güvenliği olduğunu vurguladı. Müslim, geliştirdikleri interceptor dronun sınır hattından gelen yabancı dronları ağ fırlatarak yakalayacağını belirterek, bu dronları sınırda konuşlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hamidiye Savunma Sanayi Teknolojileri adına konuşan Hayrunnisa Gümüş ise projenin yalnızca bugünü değil yarını da hedeflediğini, ekip olarak birkaç gündür yoğun ve uykusuz çalışmalarla projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Gümüş, ekip olarak alın teriyle kalıcı işler bırakmayı amaçladıklarını ekledi.

program akışı ve ödüller:

Final programı dört gün sürecek. İlk gün teknik kontroller ve uçuş testleri yapılırken, sonraki üç günde finalist takımların görev performansları değerlendirilecek. Yarışmada dereceye giren takımlara ayrıca para ödülleri verilecek; birinciye 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira ödül verilecek. Dereceye giren takımların danışmanları da ayrıca ödüllendirilecek.

KAYRA NECATİ KARA (ORTADA) AÇIKLAMA YAPTI