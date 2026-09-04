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Sıkı denetim Antakya sokaklarında: 596 kişi kontrol edildi, 14 aranan yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün 2 Eylül akşamı Antakya'da düzenlediği asayiş uygulamasında 596 şahıs ve 199 araç kontrol edildi; 14 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sıkı denetim Antakya sokaklarında: 596 kişi kontrol edildi, 14 aranan yakalandı

uygulamanın detayları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele amacıyla 2 Eylül tarihinde saat 19.30-20.30 arasında Antakya genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında sokak aramaları, kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.

uygulama sonuçları:

Kontrollerde toplam 596 şahıs ve 199 araç incelendi. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan ve dosya firarisi olduğu tespit edilen kişiler yakalandı. Yakalananlar arasında; kayıp olarak aranan 1 şahıs, tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma (gasp) suçundan dosya firarisi 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan dosya firarisi 6 şahıs, cinsel taciz suçundan dosya firarisi 1 şahıs, tehdit-hakaret suçundan dosya firarisi 2 şahıs ve resmi belgede sahtecilik suçundan dosya firarisi 1 şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yer aldı.

adli süreç:

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alındı ve haklarında gerekli adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, bölgedeki asayiş uygulamalarının benzer yoğunlukta süreceğini bildirdi.

ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜ.

ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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