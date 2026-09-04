Sıkı denetim Antakya sokaklarında: 596 kişi kontrol edildi, 14 aranan yakalandı

uygulamanın detayları:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele amacıyla 2 Eylül tarihinde saat 19.30-20.30 arasında Antakya genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında sokak aramaları, kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.
uygulama sonuçları:
Kontrollerde toplam 596 şahıs ve 199 araç incelendi. Yapılan aramalarda çeşitli suçlardan aranan ve dosya firarisi olduğu tespit edilen kişiler yakalandı. Yakalananlar arasında; kayıp olarak aranan 1 şahıs, tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma (gasp) suçundan dosya firarisi 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan dosya firarisi 6 şahıs, cinsel taciz suçundan dosya firarisi 1 şahıs, tehdit-hakaret suçundan dosya firarisi 2 şahıs ve resmi belgede sahtecilik suçundan dosya firarisi 1 şahıs olmak üzere toplam 14 kişi yer aldı.
adli süreç:
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alındı ve haklarında gerekli adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, bölgedeki asayiş uygulamalarının benzer yoğunlukta süreceğini bildirdi.
ANTAKYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMASINDAN GÖRÜNTÜ.
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