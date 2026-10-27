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Şile'de sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol kapatıldı

İstanbul'daki sağanak sonrası Şile Alacalı Köyü'ndeki dere üzerinde bulunan köprü, su taşması nedeniyle saat 11.30 civarında kısmen çöktü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:08

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şile'de sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol kapatıldı

Şile'de sağanak sonrası köprü kısmen çöktü, yol kapatıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası Şile'de bir köprünün altından akan dere taştı ve köprü kısmi olarak çöktü. Olay, saat 11.30 sıralarında Şile Alacalı Köyü Anayol Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın seyri:

Yetkililere yapılan ihbarın ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Dere seviyesinin yükselmesiyle birlikte köprünün taşıyıcı bölümlerinde hasar oluştu ve güvenlik gerekçesiyle köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki daha fazla riskin önlenmesi için inceleme ve güvenlik çalışmalarına başladı.

Görgü tanığının ifadeleri:

“Bu sabah saat 05.00 sıralarında yağmur başladı. Saat 11.30’da bir metre su bu köprünün üzerine taştı. Fabrika ve evleri de su bastı” diyen Ahmet Usta, akşam saatlerine kadar devam eden yağış ve su taşkınlarının bölge yerleşimleri ile ulaşımı etkilediğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma ve onarım çalışmaları sürüyor; yetkililer durumu yakından takip ediyor ve bölgedeki vatandaşları güvenlik uyarılarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

İSTANBUL&#039;DA YAŞANAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN ŞİLE&#039;DE ALTINDAN DERE AKAN BİR KÖPRÜDE KISMİ ÇÖKME...

İSTANBUL'DA YAŞANAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN ŞİLE'DE ALTINDAN DERE AKAN BİR KÖPRÜDE KISMİ ÇÖKME YAŞANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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