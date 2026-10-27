Sendikadan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrı: okulda dini değerlere yönelik paylaşımlar

Olayın özeti ve sendikanın talebi:

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu çevresinde yapılan sosyal medya paylaşımlarının hem toplumun dini değerlerine yönelik saldırı niteliğinde olduğunu hem de okul ortamında öğretmen ve öğrenciler üzerinde ciddi rahatsızlık oluşturduğunu bildirdi. Uçak, ilgili paylaşımların ifade özgürlüğü gerekçesiyle savunulamayacağını belirterek, özellikle okulda öğrencisi de bulunan F.D. adlı velinin paylaşımlarına karşı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere yetkililerin hızlı müdahale etmesini talep etti.

Sendika olarak gelen şikayetlerin kayda alındığı belirtilirken, bu tür paylaşımların süratle araştırılması ve gerekli hukuki ve idari tedbirlerin alınması istendi. Uçak, kutsallarımıza ve eğitim camiasına yönelik paylaşımların üstünün örtülmemesi gerektiğini vurguladı.

Sendikanın değerlendirmesi ve okul ortamındaki iddialar:

Uçak, okuldaki sürecin sadece birkaç paylaşımın ötesinde olduğunu, aylardır öğretmenler üzerinde sistematik baskı ve psikolojik süreçler yaşandığını söyledi. Buna bağlı olarak sınıf öğretmeninin mesleğini bırakma noktasına geldiği, eğitim çalışanlarının huzurunun bozulduğu ve masum öğrencilerin bu süreçlerin aracı haline getirildiği kaydedildi. Ayrıca olayda adı geçen velinin yanında 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun bulunmasının, çocuk için telafisi güç bir travma oluşturduğu ifade edildi.

Sendika açıklamasında, bu zihniyetin sosyal medya üzerinden dini değerleri hedef almasının şiddetle kınandığı; öğretmenlerin emeğine, onuruna ve öğrencilerin psikolojik güvenliğine göz diken kim varsa Eğitim-Bir-Sen ile karşılaşacağı uyarısı yer aldı.

Adli ve idari sürece çağrı ve takip:

Uçak, kendilerine ulaşan şikayetler üzerine ilgili paylaşımları kayda aldıklarını belirterek, adli ve idari makamların daha hızlı tedbir alması gerektiğini söyledi. Başta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere tüm yetkili mercilerin, kutsallarımıza saldıran ve okulu huzursuz eden odakların üzerine en etkin şekilde gitmesini talep etti.

Sendika, bu meselenin hem sahada hem masada hem de adliyede sonuna kadar takipçisi olacaklarını açıklarken, söz konusu paylaşımlar nedeniyle eğitim camiasının ve toplumun manevi dinamiklerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Yetkililerden beklenen hızlı inceleme ve gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiği vurgulandı.

EĞİTİM BİR-SEN MUĞLA ŞUBE BAŞKANI ÖNDER UÇAK YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI İLE BODRUM KONACIK CAHİT ÖZVEZNECİ İLKOKULU VELİLERİNDEN BİRİNİN YAPTIĞI SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE HEM İNSANLARIN DİNİ DEĞERLERİNE SALDIRIDA BULUNDUĞUNU HEM DE OKULDAKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ CİDDİ DERECEDE RAHATSIZLIK VERDİĞİNİ BELİRTEREK CUMHUİRYET BAŞSAVCILIĞI’NI GÖREVE ÇAĞIRDI.