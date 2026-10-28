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Şile'de su seviyesi kritik: darlık barajında kontrollü tahliye başlatıldı

Şile'de 15 günde üç sel sonrası Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 92'ye çıktı; İSKİ ile koordinasyonla günlük 450 bin metreküp kontrollü tahliye sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Şile'de su seviyesi kritik: darlık barajında kontrollü tahliye başlatıldı

baraj doluluk oranı ve son gelişmeler:

Şile'de son 15 gün içinde üç ayrı sel olayının ardından Darlık Barajı'ndaki su seviyesi belirgin şekilde yükseldi. Barajın doluluk oranı yetkililerin açıkladığı rakama göre yüzde 92 olarak ölçüldü. Olaylarda can kaybı bildirilmezken bazı konutlarda su baskınına bağlı hasarlar oluştu.

Artan su seviyesi ve muhtemel yeni yağış riskine karşı İSKİ ile yürütülen görüşmeler sonucunda, barajdan kontrollü tahliye uygulanmasına karar verildi. Tahliye çalışmaları Şile'nin Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden gerçekleştirilmekte ve sürecin izlenmesi için saha çalışmaları sıkı tutuluyor.

tahliye miktarı ve hedeflenen seviye:

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, uygulamanın günlük 450 bin metreküp su tahliye edilecek şekilde yürütüldüğünü belirtti. Tahliyenin amacı baraj doluluk oranını yüzde 80-85 seviyelerinde tutarak olası yeni yağışlar için ilave kapasite oluşturmak olarak açıklandı.

Tahliye işlemi, yağışın az olduğu ve dere yataklarının mevcut akışı taşıyabildiği dönemlerde kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Ancak yoğun yağış beklendiğinde veya sahadaki akış şartları değiştiğinde yetkililer uygulamayı yeniden değerlendirecek.

saha çalışmaları ve görüntüleme:

Kontrollü bırakılan suyun akışı ve barajın genel durumu dron ile görüntülendi. Erenler Mahallesi'ndeki tahliye tünelinden yapılan su salınımı kayıtları, yetkililerin hem yerel hem de teknik ekiplerle koordineli çalıştığını gösteriyor.

Yetkililer, tahliye sürecinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler çerçevesinde yürütüldüğünü, gelişmelerin takip edildiğini ve gerekli görülürse ilave önlemlerin alınacağını ifade etti.

Darlık Barajı&#039;nda doluluk yüzde 92&#039;ye ulaştı, kontrollü su tahliyesi başladı

Darlık Barajı'nda doluluk yüzde 92'ye ulaştı, kontrollü su tahliyesi başladı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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