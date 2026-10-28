Adıyaman'da Karapınar Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneyi reddetti

kaza detayları:

Adıyaman'da Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Erdem A. idaresindeki 02 AHC 174 plakalı motosiklet ile Bessan B. yönetimindeki 02 LA 092 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve olay yeri işlemleri:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; ancak yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde tutanak tutularak delil toplama işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ADIYAMAN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.