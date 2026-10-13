Erhürman ve Hristodulidis yeni temaslar için anlaşmaya vardı

BM ofisi görüşmeyi doğruladı:

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyon Ofisinde yapılan görüşmenin ardından iki liderin gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Ofis açıklamasına göre görüşme olumlu bir atmosferde geçti ve taraflar yaklaşan etkinlikler ile teknik ve sivil toplum platformlarında birlikte yer alma iradesi gösterdi.

ortak katılım ve takvim:

BM ofisi, Erhürman ile Hristodulidis’in 17 Ekim tarihinde Pile köyünde düzenlenecek festivale birlikte katılacaklarını bildirdi. Ayrıca liderlerin Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesinin önümüzdeki toplantılarında bir arada bulunacakları kaydedildi.

gündem ve beklentiler:

Görüşme, GKRY liderinin daha önce gündeme getirdiği 19 öneri çerçevesinde iki tarafın ortak etkinliklere ilişkin adımlar atmasını da içeriyor. Ofis ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yaklaşan ziyaretinin beklendiğini belirtti; yeni görüşmenin kesin tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Erhürman daha önce, Hristodulidis tarafından açıklanan 19 önerinin içeriğinin Rum lider tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulamış; Kıbrıs meselesinde sonuç odaklı, somut ilerleme sağlayacak görüşmelerin önemine dikkat çekmişti. Bu açıklama, taraflar arasındaki yeniden bir araya gelme kararının içeriğinin ve hedeflerinin netleşmesi beklentisini güçlendiriyor.

BM ofisinin duyurduğu bu yeni temas, teknik komiteler ve ortak katılımlarla ilişkilerin canlandırılmasına yönelik adımların sinyalini veriyor; ancak sürecin ilerleyişi, açıklanacak somut takvime ve önerilerin paylaşılmasına bağlı kalacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KIBRIS OFİSİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS’İN GELECEK HAFTA YENİDEN BİR ARAYA GELMEK VE 17 EKİM’DE PİLE’DE DÜZENLENECEK FESTİVALE BİRLİKTE KATILMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIKLARINI AÇIKLADI.