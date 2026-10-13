Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Erhürman ve Hristodulidis yeni temaslar için anlaşmaya vardı

BM Kıbrıs Ofisi, Erhürman ile Hristodulidis’in gelecek hafta yeniden görüşeceğini; iki liderin 17 Ekim Pile festivaline birlikte katılacağı belirtildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erhürman ve Hristodulidis yeni temaslar için anlaşmaya vardı

BM ofisi görüşmeyi doğruladı:

Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyon Ofisinde yapılan görüşmenin ardından iki liderin gelecek hafta yeniden bir araya gelme konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Ofis açıklamasına göre görüşme olumlu bir atmosferde geçti ve taraflar yaklaşan etkinlikler ile teknik ve sivil toplum platformlarında birlikte yer alma iradesi gösterdi.

ortak katılım ve takvim:

BM ofisi, Erhürman ile Hristodulidis’in 17 Ekim tarihinde Pile köyünde düzenlenecek festivale birlikte katılacaklarını bildirdi. Ayrıca liderlerin Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesinin önümüzdeki toplantılarında bir arada bulunacakları kaydedildi.

gündem ve beklentiler:

Görüşme, GKRY liderinin daha önce gündeme getirdiği 19 öneri çerçevesinde iki tarafın ortak etkinliklere ilişkin adımlar atmasını da içeriyor. Ofis ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yaklaşan ziyaretinin beklendiğini belirtti; yeni görüşmenin kesin tarihi ise henüz paylaşılmadı.

Erhürman daha önce, Hristodulidis tarafından açıklanan 19 önerinin içeriğinin Rum lider tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurgulamış; Kıbrıs meselesinde sonuç odaklı, somut ilerleme sağlayacak görüşmelerin önemine dikkat çekmişti. Bu açıklama, taraflar arasındaki yeniden bir araya gelme kararının içeriğinin ve hedeflerinin netleşmesi beklentisini güçlendiriyor.

BM ofisinin duyurduğu bu yeni temas, teknik komiteler ve ortak katılımlarla ilişkilerin canlandırılmasına yönelik adımların sinyalini veriyor; ancak sürecin ilerleyişi, açıklanacak somut takvime ve önerilerin paylaşılmasına bağlı kalacak.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KIBRIS OFİSİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KIBRIS OFİSİ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS’İN GELECEK HAFTA YENİDEN BİR ARAYA GELMEK VE 17 EKİM’DE PİLE’DE DÜZENLENECEK FESTİVALE BİRLİKTE KATILMA KONUSUNDA MUTABIK KALDIKLARINI AÇIKLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Guilfoyle istifa etti: Beyaz Saray büyükelçilikte değişiklik sinyalini verdi
images

Trump’tan erdoğan için dostluk ve saygı vurgusu
images

Polatlı’da müşterek harekat ve teknoloji sergisi: Ateş Serbest-2026 tatbikatı sa...
images

Şam'da OPCW genel direktörü ile buluşma: kimyasal silah dosyasında adımlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi