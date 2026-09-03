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Silivri'de ön bilirkişi raporu: köprüüstü disiplinsizliği ve vardiya ihmali öne çıktı

Silivri kazası: 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de ön bilirkişi raporu: köprüüstü disiplinsizliği ve vardiya ihmali öne çıktı

Silivri açıklarında gemi kazasına ilişkin ön bilirkişi raporu yayımlandı

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin ön bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda kazanın esas nedeninin 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' olduğu belirtildi.

raporun tespitleri:

Rapor, kazaya etki eden birden fazla unsur içinde üç ana başlığın ön plana çıktığını vurguluyor: köprüüstünde çift taraflı disiplin eksikliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve ekipte durumsal farkındalık kaybı. Bu tespitler, kazanın oluş biçimine ilişkin ilk bulguları özetliyor.

ön bilirkişi niteliği ve değerlendirme:

Belirtilen çalışmanın bir ön bilirkişi raporu olduğu, olayın ilk teknik değerlendirmesini içerdiği ifade edildi. Raporun saptamaları, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ve nihai bilirkişi incelemelerinde değerlendirme için temel oluşturacak nitelikte sunuldu.

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının arından ön bilirkişi raporu ortaya çıktı

Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının arından ön bilirkişi raporu ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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