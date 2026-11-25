TÜRGEV Silopi'de eğitim ve dayanışma ağı kuruyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde TÜRGEV tarafından kurulan Güzel İşler Fabrikası (GİF), son üç yılda 41 genç kızın üniversiteye yerleşmesine aracılık etti. Merkez, sadece üniversite hazırlıklarına destek olmakla kalmıyor; aynı zamanda LGS hazırlığındaki küçük öğrenciler için rol model ve rehber kaynağına dönüşüyor. Öğrenciler burada hem akademik kaynaklara erişiyor hem de benzer deneyimleri paylaşan abla ve eğitmenlerle moral ve motivasyon buluyor.

başarı hikâyeleri:

Merkezin mezunlarından Mihriban Tanrıkolu, iki yıl üst üste Türkiye genelinde ilk 10 bine giren öğrenciler arasında yer aldı ve bu yıl Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesine kabul edildi. Mihriban, geçen yıl ilk üniversite sınavında sözel puan türünde Türkiye 7 bin 518’incisi olurken, bir yıllık yoğun çalışma sonrası sıralamasını 6 bin 401 basamak yükseltti ve bu yıl sözelde Türkiye bin 117’ncisi, eşit ağırlıkta 7 bin 600’üncülük elde etti.

GİF’e lise yıllarında dahil olan Mihriban’ın programlara katılma hikâyesi de dikkat çekici: Bir iftar programında merkezi tanıdıklarını, daha sonra ise kamp döneminde “Bizi de alın, biz de girelim” diyerek üniversite hazırlık programına kabul edildiklerini aktarıyor. Bu yaklaşım, merkezin esnek kabul ve teşvik mekanizmalarının öğrencilerin motivasyonunu nasıl desteklediğini gösteriyor.

LGS adaylarının hedefleri ve destek mekanizmaları:

Merkezde LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri de abla öğrencilerden ve eğitmenlerden güç alıyor. Rabia Arzuman, ablasının GİF’e katılmasından sonra derslerindeki ilerlemeyi görünce o da merkeze kaydoldu ve hedef olarak Cizre Fen Lisesini seçti; en büyük hayali ise avukat olmak. Rabia, hedefini özetlerken, "Bir insanın haksızlığa uğramasını asla istemiyorum" diyor.

Mira Uysal da Cizre Fen Lisesi’ni ve ileride savcı veya avukat olmayı hedefliyor: "Adaleti sağlayabileceğimi düşünüyorum." Fen lisesi hedefleyen diğer öğrencilerden Asmin Cengiz ise yazılım mühendisliğini hedefliyor; merkezdeki bilgisayar atölyesini konu anlatımlarına ve ders notlarına ulaşmak için kullanıyor.

Merkez, öğrencilerin duygusal ve akademik ihtiyaçlarına da cevap veriyor. LGS’ye hazırlanan Hejin Şahin matematikte zorlandığı bir dönemde çalışanlarla konuşup sakinleştiğini, onlardan aldıkları deneyim telkinlerinin kendisine güven verdiğini anlatıyor: "Ellerim titriyordu, matematiği yapamamıştım. Gittim, anlattım onlara. 'Biz de o senelerden geçtik, bunların hepsi geçecek' dedi."

Benzer deneyimleri paylaşmak, Aslı Cengiz gibi öğrencilerin merkezde rahat hissetip derslerine odaklanmasını sağlıyor: "Burada benim gibi kızlar var. Hikayelerimiz aynı olduğu için onlarla oturup bazen sohbet ediyoruz." Merkez, yalnızca ders çalışma mekânı değil; oyun, etkinlik ve sosyal etkileşim alanı olarak da işlev görüyor.

eğitim desteği ve mentorluk uygulamaları:

GİF, üniversite hazırlık programına katılan öğrencilere kaynak kitap, deneme sınavı desteği ve koçluk hizmeti sağlıyor. Merkezdeki hazırlık programına katılanlardan 2024'te 16'sı, 2025'te 11'i ve bu yıl 14'ü üniversiteye yerleşti. Eğitmenlerin verdiği koçluk ve 2025'ten bu yana yürütülen mentorluk çalışmaları ile öğrencilerin hazırlık süreci bireysel olarak takip ediliyor.

Üniversiteyi kazanan gençler, "GİF Silopi Mezunları Buluşuyor" adlı programlarda sınava hazırlananlarla bir araya gelerek sınav sürecinden bölüm tercihlerine, şehir dışında üniversite yaşamına kadar deneyimlerini paylaşıyor; bazı mezunlar merkezin etkinliklerine gönüllü destek veriyor. Bu uygulama, hem bilgi aktarımını hem de dayanışmayı güçlendiriyor.

Silopi’de GİF çatısı altında yürüyen bu süreç, hem bireysel başarı hikâyelerinin hem de kolektif eğitim desteğinin bir araya geldiği somut bir örnek sunuyor. Öğrenciler akademik hedeflerini belirlerken, merkez onlara kaynak, rehberlik ve eşlik sağlayarak eğitim yolculuklarını sürdürülebilir kılıyor.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE TÜRGEV’İN GÜZEL İŞLER FABRİKASI’NDAN (GİF) SON ÜÇ YILDA 41 GENÇ KIZ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ.