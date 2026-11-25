Marmaris kapalı çarşıda mahkeme kararı

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Kapalı Çarşı’nın üst örtülerinin kaldırılmasına yönelik belediye işlemlerinin yürütmesini geçici olarak durdurdu. Karar, çarşı esnafı ile Marmaris Belediyesi arasında süregelen görüşmelerin ve hukuki mücadelenin yeni bir aşamasını işaret ediyor.

Dava ve mahkeme kararının ayrıntıları:

Davayı açanlar arasında yer alan Sinan Kırvar, Musa Yıldız, Süleyman Kuş ve Osman Tanrıverdi tarafından Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne sunulan başvuruda, Tepe Mahallesi’ndeki 40, 42, 44, 47 ve 49 numaralı sokakları kapsayan belediye işlemine iptal talebi yöneltildi. Mahkeme, 2026/1921 esas sayılı dosyada 24 Kasım 2026 tarihli ara kararında; belediyenin savunması alınıncaya ve istenen belgeler inceleninceye kadar işlemin yürütülmesinin teminat aranmaksızın durdurulmasına oy birliğiyle hükmetti. Ayrıca mahkeme, belediyeye işlemin dayanağı olan idari kararlar, gerekçeler ve imar mevzuatına ilişkin belgeleri sunması için 30 gün süre verdi.

Esnaf ve belediye görüşmelerinin seyri:

Marmaris Grand Bazaar İş İnsanları Derneği Başkanı ve çarşı esnafı İlhan Taşkaya, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada belediyeyle yapılan görüşmelerde bir mutabakata varılamadığını söyledi. Taşkaya, görüşmenin sıcak geçtiğini ancak çarşının üstünün açılması, onarım ve tadilatlarla ilgili beklenti ve onaylarının bulunduğunu belirtti.

Taşkaya, esnafın mevcut üst örtü kaldırılırken yerine otomatik tente yapılmasını talep ettiklerini vurguladı ve "Bir önceki gün belediye başkanıyla yaptığımız bir görüşme var. Görüşme çok sıcak bir ortamda geçmesine rağmen bir mutabakata varamadık" dedi. Ayrıca yaklaşık bir yıldır süren diyaloglara rağmen bazı esnafların dava açtığını, dernek olarak ortak bir projeyle sürecin çözülmesini istediklerini ifade etti: "Bize yarım adım atılırsa biz on adım atmaya razıyız."

Hukuki süreç ve sonraki adımlar:

Mahkeme kararının yürütmeyi durdurma niteliği, kesin iptal anlamına gelmiyor. Kararda belirtilen belgeler ve belediyenin savunması değerlendirildikten sonra yürütmenin durdurulması talebi yeniden gözden geçirilecek. Bilgilere göre daha önce Muğla 2. İdare Mahkemesi de 14 Eylül 2026 tarihinde Kapalı Çarşı’nın üstünün açılmasına ilişkin başka bir belediye işlemini iptal etmişti; dolayısıyla bu konuda devam eden birden fazla hukuki süreç bulunuyor.

Tüm taraflar için belirleyici olacak olan süreç, mahkemenin talep ettiği belgelerin sunulması ve belediyenin savunmasının tamamlanmasıyla şekillenecek. Esnaf temsilcileri uzlaşma arayışını sürdüreceklerini belirtirken, belediyenin de istenen belgeleri süre içinde mahkemeye iletmesi bekleniyor.

MARMARİS KAPALI ÇARŞI’NIN ÜST ÖRTÜLERİNİN KALDIRILMASINA YÖNELİK İŞLEMİN YÜRÜTMESİ MAHKEME KARARIYLA GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU.