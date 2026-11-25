Balkonda mahsur kalan tavuğun kurtarılması:

Küçükçekmece ilçesinde kısa süreli paniğe neden olan olayda, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adresine yönlendirildi. Olay, Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde bir apartman dairesinin Fransız balkonunda tavuğun sıkıştığının görülmesiyle başladı.

olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek ekipleri aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, balkona ulaşmak için merdiven aracı hazırladı ve sakin bir müdahaleyle tavuğun sıkıştığı yere yöneldi. Müdahale sırasında binada paniğe yol açmamak için çevre düzenlemesi yapıldı.

müdahale ve görüntüler:

Merdiven aracıyla balkona ulaşan itfaiye eri, dikkatli bir çalışma sonucu tavuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde ekiplerin planlı ve kontrollü çalışması dikkat çekiyor. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonrası tavuk sahibine teslim edildi ve mahallede kısa sürede normal yaşamına dönüldü. Olay, küçük çaplı bir kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri takdir topladı.

Küçükçekmece'de tavuk kurtarma operasyonu