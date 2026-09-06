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Sınav sabahı kimliğini unutan adaya annesi ve motosikletli polis yetişti

KPSS sabahı kimliğini evde unutan adayın imdadına annesi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis yetişti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Sınav sabahı kimliğini unutan adaya annesi ve motosikletli polis yetişti

Sınav sabahı kimliğini unutan adaya annesi ve motosikletli polis yetişti

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için okullara sabah erken saatlerde gelen adaylar arasında kimliğini evde unutan bir genç paniğe kapıldı. O sırada okul önlerinde hazır bulunan yakınları ve görevliler hızlı bir aksiyonla devreye girdi.

Müdahale anı:

Genç, sınav saati yaklaşırken kimliğini evde bıraktığını fark etti. Durumu öğrenen gencin annesi ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli trafik polisi hemen harekete geçti. Motosikletli polis, gençle birlikte sınav yerine varmak üzere yola çıktı ve kısa süre içinde adayı sınav yerine yetiştirdi. O anlar çevrede bulunanların cep telefonlarıyla kayda alındı.

Sınav öncesi bekleyişte yaşananlar:

Sınav giriş işlemlerinin yapıldığı okul çevresinde bazı adaylar notlarını son kez gözden geçirirken, bazıları da yakınlarıyla bekledi. Sınav kuralları gereği binaya alınmayan çanta, telefon ve benzeri eşyalar için okul çevresinde oluşturulan emanet noktaları yoğun şekilde kullanıldı.

Aileler ve yakınları, kamp sandalyelerinde oturarak çocuklarını bekledi; kimi uyudu, kimi örgü ördü, kimi Kur’an-ı Kerim okudu, kimi de roman okuyarak zamanı geçirdi. Bu sırada yaşanan küçük çaplı telaşlar ve yardım çabaları, sınav gününün koordine gerektiren yönlerini bir kez daha ortaya koydu.

Olay, sınav güvenliği ve aile desteğinin bir arada yürüdüğü anlardan biri olarak kayda geçerken, okul yetkilileri ve polis ekipleri benzer durumlara karşı hazır bulunmanın önemine dikkat çekti.

KİMLİĞİNİ UNUTAN GENÇ İÇİN ANNE VE MOTOSİKLETLİ POLİS SEFERBER OLDU. O ANLAR KAMERAYA...

KİMLİĞİNİ UNUTAN GENÇ İÇİN ANNE VE MOTOSİKLETLİ POLİS SEFERBER OLDU. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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