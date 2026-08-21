Sincan'da kentsel dönüşümde yüzde 64,74 anlaşma oranına ulaşıldı

Sincan'da uzlaşma oranı artıyor:

Sincan’ın Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yürütülen 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, hak sahipleriyle yapılan uzlaşma görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildi. Proje yetkililerinin aktardığına göre anlaşma oranı yüzde 64,74 seviyesine ulaştı. Bu oran, dönüşüm sürecinin saha çalışmaları ve bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte ilerlediğini gösteriyor.

Başkan Ercan'ın değerlendirmesi:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sürecin kentin geleceği açısından önemine vurgu yaptı. Ercan, yaptığı açıklamada, "Bizim önceliğimiz, hak sahiplerimizin mağduriyet yaşamadan, güvenli, modern ve daha nitelikli yaşam alanlarına kavuşmasıdır. Yüzde 64,74’lük anlaşma oranı, hemşehrilerimizin projeye duyduğu güvenin önemli bir göstergesidir. Ulubatlı Hasan Mahallemize, Sincan’ımıza ve tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyenin rolü ve yürütülen çalışmalar:

Sincan Belediyesi yetkilileri, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin doğru bilgilendirilmesi ve uzlaşma süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için aktif rol almaya devam ettiklerini belirtti. Belediye tarafından kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi, saha çalışmaları ve toplantılarla hak sahipleriyle birebir iletişim kuruyor.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da ofis ziyareti sonrasında sosyal medya hesabından güncel durumu paylaştı. Ocak, "Bugün itibarıyla anlaşma oranımız yüzde 64,74’e ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülen süreçte Sincan Belediyesi olarak hak sahiplerimizin doğru bilgilendirilmesi, uzlaşma ve koordinasyon çalışmalarının sağlıklı şekilde ilerlemesi için katkı sunmaya devam edeceğiz. Her yeni imzayla güçlenen dönüşümün Ulubatlı Hasan Mahallemize, hak sahiplere ve Sincan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yetkililer, sürecin şeffaflık ve iletişimle ilerlemesinin önemini vurguluyor; projede yeni imzaların artmasıyla uzlaşma oranının daha da yükselebileceğine işaret ediyorlar. Hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları ve bireysel görüşmelerin sürdürüleceği belirtiliyor.

ULUBATLI HASAN MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN 1. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA DAHA KAYDEDİLDİ. PROJE KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİYLE YÜRÜTÜLEN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA ANLAŞMA ORANI YÜZDE 64,74’E YÜKSELDİ.