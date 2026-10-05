Sınır bölgesinde devrilen otomobil: 10 göçmen yaralandı

Edirne sınırında tarlaya devrilen araçta yaralananlar

Edirne’nin Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde meydana gelen kazada, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 10 düzensiz göçmen yaralandı.

kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre, sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bosna Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan 10 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilişkin olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Edirne’de son dönemde artan göçmen hareketliliği ve göçmenlerin karıştığı trafik kazaları dikkat çekiyor; konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'NİN YUNANİSTAN SINIRINA YAKIN BOSNA KÖYÜ MEVKİSİNDE TARLAYA DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN YARALANDI.