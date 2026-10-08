Dolar 49,3192 +0,25%
Euro 55,3173 +0,42%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.596,77 +0,08%
EUR/USD 1,1217 +0,16%
Brent Petrol 103,93 -0,34%
--°

sınırları aşan pedallar: minab için Van'da mola veren kervan

Diyarbakır'dan yola çıkan Minab Bisiklet Kervanı, 3 bin km'lik İpek Yolu rotasında Van'a ulaştı; çocuklara mektup, oyuncak ve dayanışma götürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 15:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

sınırları aşan pedallar: minab için Van'da mola veren kervan

Minab Bisiklet Kervanı Van Kent Meydanı'nda mola verdi

Çocuklar için dayanışma ve umut mesajı taşımak amacıyla Diyarbakır'dan İran'ın Minab kentine doğru yola çıkan Minab Bisiklet Kervanı, yaklaşık 3 bin kilometrelik güzergâhın Türkiye etabında Van'a ulaştı. Kervan 2 Ekim'de Diyarbakır'dan hareket ederek tarihi İpek Yolu rotasını takip etti ve Van Kent Meydanı'nda program için kısa bir mola verdi.

Güzergah ve taşınan eşyalar:

Yolculuk boyunca bisikletliler, Türkiye'deki çocuklardan gelen mektupları, resimleri, oyuncakları ve okul çantalarını yanlarında taşıyor. Kervanın dikkati, sırt çantası biçiminde bisikletlere yerleştirilen bu hediyelerle çocuklar arasında sınırları aşan bir bağ kurmak ve barış, dayanışma ve kardeşlik mesajını iletmek üzerine yoğunlaşmış durumda. Van'daki programın ardından grup İran sınırını geçerek Minab'a doğru yoluna devam edecek.

Katılımcıların sesi ve gerekçeleri:

Minab Bisiklet Kervanı Sözcüsü Cengiz Yargıç, hareket noktalarının İpek Yolu olduğunu belirterek 2 Ekim'de yola çıktıklarını hatırlattı. Yargıç, Minab adının 'min' (temiz) ve 'ab' (su) anlamına geldiğini söyleyerek buradaki saldırılara ilişkin eleştirilerini dile getirdi: 'Amerika ve İsrail bu berrak suyu bu çocukların kanlarıyla suladı. Çünkü onlar çocuk öldürmekten, sivil yerleşimleri vurmaktan, hastaneleri bombalamaktan başka bir şey bilmiyorlar.'

Yargıç ayrıca, Minab'a yönelik saldırılara dikkat çekmek için bisikletleriyle yola çıktıklarını vurguladı: 'Minab'a yapılan bu saldırı özelinde biz de bisikletlerimizi çocukların okul çantalarından heybe yaparak, içlerine de Türkiye'den çocuklardan aldığımız mektup, resimleri ve hediye eşyalarını yine çocuklara götürüyoruz. Bisikletlerle gelmemiz de bu işte. Bizim petrole ihtiyacımız yok.'

Kervanın Türkiye etabı, İpek Yolu boyunca Van'a kadar sürdü ve önümüzdeki günlerde sınır ötesi geçişle birlikte Minab'a ulaşılması hedefleniyor. Yolculuk, çocuklar arasında kurulan insani bağın sınır tanımadığını göstermeyi amaçlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA VE UMUT MESAJI TAŞIMAK AMACIYLA DİYARBAKIR&#039;DAN İRAN&#039;IN MİNAB KENTİNE DOĞRU...

ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA VE UMUT MESAJI TAŞIMAK AMACIYLA DİYARBAKIR'DAN İRAN'IN MİNAB KENTİNE DOĞRU YOLA ÇIKAN MİNAB BİSİKLET KERVANI, 3 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUĞU KAPSAMINDA VAN'A ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlçe meydanında ayakkabı boyacısı, maaşını sokak hayvanlarına harcayan engelliye...
images

Okullarda siber farkındalık yayılıyor: Kastamonu'da Hayata Renk Verelim projesi
images

Hisarcık'ta şanlı bir veda: Kıbrıs gazisi Mehmet Şener toprağa verildi
images

İş makinesiyle çarpışan servis şoförü Develi'de defnedildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında arama: bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bahçedeki koku izini süren 'Evin' 14 kenevir ve 1 kilo 240 gram esrar buldu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı