Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,1971 -0,03%
Bist 12.262,28 +0,11%
Altın Gram 6.645,52 +0,16%
EUR/USD 1,1227 -0,16%
Brent Petrol 99,89 -2,37%
--°

Sinop açıklarında kaybolan gazi polis memuru cansız bulundu

Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ekiplerin koordineli arama çalışmasıyla ulaşıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:01

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 14:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sinop açıklarında kaybolan gazi polis memuru cansız bulundu

Sinop açıklarında kaybolan gazi polis memuru cansız bulundu:

Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize kapılan gazi polis memuru Numan Şen için yürütülen arama kurtarma operasyonu, üzücü bir sonla tamamlandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli çalışması sonucu Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Olayın ardından sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti. Gönüllü balıkçı tekneleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, havadan, karadan, deniz yüzeyinden ve deniz altından aralıksız tarama yaparak kayıp şahsı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan koordineli arama faaliyetleri sonucunda ekipler tarafından denizden alınan cansız beden, botla kıyıya getirildi.

cenaze işlemleri:

Denizden alınan naaş, ilk olarak Sinop İskelesine çıkarıldı. Daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yetkililer, soruşturma ve otopsi sonuçlarının beklenildiğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, bölge halkı ve görevli ekipler olayın üzüntüsünü paylaşıyor; arama çalışmalarında görev alan kurumlara teşekkür ediliyor.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU DENİZDE KAYBOLAN GAZİ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN, EKİPLERİN...

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU DENİZDE KAYBOLAN GAZİ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN, EKİPLERİN ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SONRASINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da otomobilin üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması: bir kişi öld...
images

Kınık'ta yol kontrolünde araçta bin 456 uyuşturucu hap bulundu
images

Karasu'da çarpışma: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü göza...
images

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitimde yeni iş birliği: Türkiye ile Gürcistan arasında anlaşma imzalandı

Karasu'da çarpışma: motosiklet yolcusu hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü gözaltında

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Kamil Ocak’ta birlik zamanı: Umut Yılmaz'dan tribünleri doldurma çağrısı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı