Sinop açıklarında kaybolan gazi polis memuru cansız bulundu:

Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denize kapılan gazi polis memuru Numan Şen için yürütülen arama kurtarma operasyonu, üzücü bir sonla tamamlandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin koordineli çalışması sonucu Şen'in cansız bedenine ulaşıldı.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Olayın ardından sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti. Gönüllü balıkçı tekneleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, havadan, karadan, deniz yüzeyinden ve deniz altından aralıksız tarama yaparak kayıp şahsı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan koordineli arama faaliyetleri sonucunda ekipler tarafından denizden alınan cansız beden, botla kıyıya getirildi.

cenaze işlemleri:

Denizden alınan naaş, ilk olarak Sinop İskelesine çıkarıldı. Daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Yetkililer, soruşturma ve otopsi sonuçlarının beklenildiğini bildirdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, bölge halkı ve görevli ekipler olayın üzüntüsünü paylaşıyor; arama çalışmalarında görev alan kurumlara teşekkür ediliyor.

SİNOP’TA TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU DENİZDE KAYBOLAN GAZİ POLİS MEMURU NUMAN ŞEN’İN, EKİPLERİN ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI SONRASINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.