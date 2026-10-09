Sinop'a yeni soluk: 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı yüzde 70 tamamlandı

Sinop'un Osmaniye Mahallesi Tefnelik mevkisinde yürütülen 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı projesinde çalışmalar, yüzde 70 seviyesine ulaştı. Proje, vatandaşlara doğayla iç içe sosyal yaşam alanı sunmak amacıyla planlandı.

yapılan inşaat ve altyapı çalışmaları:

Alanın güvenliği için tel ihata çalışmaları tamamlandı. Giriş kulübesi, büfe, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı, 5 kameriye ve 20'den fazla üstü kapalı piknik masasının zemin betonları döküldü. Büfe, mescit ve tuvalet yapılarının inşaatları devam ederken, 5 kameriyenin imalatı sürüyor.

kalan işler ve açılış takvimi:

Kameriyeler, çeşmeler, barbeküler ve piknik masalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolları ile çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek. Projenin Nisan 2027'de hizmete açılması planlanıyor.

Vali Mustafa Özarslan, 3 hektarlık alan üzerinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Parkın, ailelerin birlikte dinlenebileceği ve doğayla vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Sinop'a değer katması hedefleniyor.

OSMANİYE MAHALLESİ TEFNELİK MEVKİSİNDE YAPIMI DEVAM EDEN OSMANİYE ORMAN PARKI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR YÜZDE 70 SEVİYESİNE ULAŞTI.