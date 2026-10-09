Kırsalda ulaşımı iyileştirmek için Bıçkıyanı-Topuk Yaylası yolunda yama çalışması

Bıçkıyanı-Topuk Yaylası arasındaki yol çalışmaları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü ile Topuk Yaylası arasındaki güzergâhta asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgedeki bozulmuş yüzeylerin onarımı için planlı müdahalelerde bulunuyor.

Yapılan çalışmaların odağında yol güvenliği ve sürüş konforu bulunuyor; hedef, yerel ulaşımın daha emniyetli ve konforlu hale gelmesini sağlamak olarak açıklandı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, yolun ihtiyaç duyulan bölümlerinde mevcut asfalt yüzeydeki çökme ve çatlakları gideriyor, yama uygulamalarıyla trafiğin geçtiği ana aksı güçlendiriyor. İşlem sırasında özellikle sürücülerin güvenliği ve yolun uzun ömürlü kullanımı ön planda tutuluyor.

Kırsal ulaşımda bakım önceliği:

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerdeki köy yolları ve bağlantı güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda yürütüyor. Bu program kapsamında Kaynaşlı hattındaki yama çalışmaları, bölge ulaşım kalitesini artırmaya yönelik sürekli çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından sürücülerin daha rahat ve güvenli seyahat edebileceğini belirtiyor; uygulamanın, bölge halkının günlük ulaşım ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde planlandığı vurgulanıyor.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNE BAĞLI BIÇKIYANI KÖYÜ İLE TOPUK YAYLASI ARASINDAKİ YOLDA, ULAŞIM KONFORU VE YOL GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.