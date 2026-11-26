Ulaştırma Bakanı Sinop programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Kasım Cumartesi günü Sinop'a gelerek yapımı tamamlanan Boyabat ve Türkeli çevre yolları'nın açılışını gerçekleştirecek.

Program çerçevesinde Bakan Uraloğlu, ilk olarak Sinop Valiliği'nde düzenlenecek koordinasyon toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda kent genelinde yürütülen ulaştırma ve altyapı yatırımlarının son durumu değerlendirilecek ve şehrin öncelikli ihtiyaçları ele alınacak.

koordinasyon toplantısında ele alınacaklar:

Valilikteki toplantıda, ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sinop'taki mevcut ve planlanan ulaştırma projelerinin durumu gözden geçirilecek. Toplantının, yatırımların eşgüdümü ve önceliklerin belirlenmesi açısından yol gösterici olması hedefleniyor.

açılış programının akışı:

Toplantının ardından Bakan Uraloğlu, ilk olarak Boyabat ilçesine geçerek yapımı tamamlanan Boyabat Çevre Yolu'nun açılış törenine katılacak. Buradaki programın tamamlanmasının ardından Uraloğlu, Türkeli ilçesine hareket ederek Türkeli Çevre Yolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek. Böylece aynı gün içinde iki önemli ulaşım yatırımı hizmete girmiş olacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, yapılacak açılışlara ilişkin açıklamasında Boyabat ve Türkeli çevre yollarının Sinop'a hayırlı olmasını diledi ve Bakan Uraloğlu ile projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 28 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SİNOP’A GELEREK YAPIMI TAMAMLANAN BOYABAT VE TÜRKELİ ÇEVRE YOLLARININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK.