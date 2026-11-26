Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıya ilişkin ayrıntılar ve resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı.
toplantının kısa çerçevesi:
Resmi kaynaklarca yapılacak bilgilendirmeye kadar toplantının gündemi hakkında net bilgi yok. Kurul çalışmalarının ülke güvenliği ve güncel gelişmelerin değerlendirilmesini içermesi öngörülüyor.
açıklama süreci:
Toplantı sonrasında yapılacak duyurular ve sonuç bildirileri resmi iletişim kanallarından paylaşılacaktır.
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!