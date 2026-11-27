Neşe Alkan'ın Sinop'taki kişisel kütüphanesi

56 yaşındaki Neşe Alkan, yıllar boyunca biriktirdiği eserlerle Sinop'ta dikkat çeken bir kişisel kütüphane oluşturdu. Koleksiyonunda yer alan eserlerin sayısı yaklaşık 1000 civarında; Alkan, kitapları yalnızca bir hobi değil, yaşamının vazgeçilmezi olarak tanımlıyor. Kitapların kendisini farklı dünyalara taşıdığını, sakinleştirdiğini ve huzur verdiğini söyleyen Alkan, koleksiyonunun yaklaşık dörtte üçünü okuduğunu belirtiyor.

okuma serüveni ve koleksiyonun yapısı:

Okuma alışkanlığı ilkokul yıllarında çocuk kitaplarıyla başlayan Alkan, zaman içinde gençlik kitapları ve farklı türlere yöneldi. Koleksiyonunda roman, deneme, tarih ve çocuk edebiyatı gibi çeşitli türler yer alıyor; Alkan, fırsat buldukça yeni kitaplar eklemeye ve okumaya devam ediyor. Geçmişte sahip olduğu yaklaşık 500 ciltlik ansiklopedi koleksiyonunu ise daha önce Doktor Rıza Nur Halk Kütüphanesi'ne bağışlayarak paylaşmış.

bağış planı ve paylaşma isteği:

Kitap sevgisini gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Alkan, mevcut koleksiyonunu ilerleyen dönemde bir okulun kütüphanesini oluşturmak amacıyla bağışlamayı düşündüğünü söyledi. Kitapların daha fazla insanla buluşmasını arzulayan Alkan, paylaşımın okuma kültürünü güçlendireceğine inanıyor ve kaynakların erişilebilir olmasının önemine dikkat çekiyor.

Sinop'ta yaşayan Alkan'ın hikâyesi, bireysel bir tutkunun toplumla paylaşılmasının somut bir örneği olarak öne çıkıyor; uzun yılların birikimi, hem kişisel huzur hem de olası bir eğitim desteği olarak değer taşıyor.

SİNOP'TA YAŞAYAN 56 YAŞINDAKİ NEŞE ALKAN, YILLARDIR BİRİKTİRDİĞİ YAKLAŞIK 1000 KİTAPLIK KİŞİSEL KÜTÜPHANESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.