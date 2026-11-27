Kışa merhaba: Bodrum’da kadın üreticiler alışveriş şenliğinde buluşuyor

Bodrum’da üretken kadınların el emeğini ve özgün tasarımlarını sergileyeceği geleneksel Kışa Merhaba Alışveriş Şenliği, 28 Kasım Cumartesi günü Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenecek. Organizasyonu gerçekleştiren Bodrum Girişimci ve Üreten Kadınlar tarafından yaklaşık 17 yıldır süregelen etkinlik, kış sezonunu karşılayan bir buluşma niteliği taşıyor.

etkinliğin içeriği:

Şenlikte onlarca kadın girişimci el emeği göz nuru ürünlerini ve hediyelik eşyalarını ziyaretçilerle buluşturacak. Her zevke ve bütçeye hitap eden ürünlerin yer alacağı etkinlik, katılımcılara hem alışveriş yapma hem de yerel üreticilere doğrudan destek olma imkânı sunacak. Etkinlik boyunca DJ performansı ile bir gün sürecek programda çeşitli ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek; stantlar saat 18.30'a kadar açık kalacak.

amaç ve dayanışma:

Etkinlik, yalnızca ticari bir pazar olmanın ötesinde, kadın üreticiler arasında dayanışma ve iş birliği ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Organizasyon ekibinin verdiği bilgiye göre şenlikler, katılımcıların sosyalleşmesine ve ortak projeler geliştirmesine zemin hazırlıyor. Ayrıca çalışmalar sayesinde bugüne kadar toplum yararına projeler de hayata geçirildi.

Organizasyon sorumlusu Gülay Ece Harmandaoğlu etkinliğin gelenekselleştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yaklaşık 17 yıldır bu etkinliklerimizi düzenliyoruz. Kış sezonu sebebiyle bu bölgede gerçekleştireceğimiz etkinlikte DJ performansı ve ücretsiz etkinliklerle gün boyunca İskele Meydanı’nda olacağız. Bu organizasyonlarla hem evinde üretim yapan kadınlarımıza destek olmaya hem de onların sosyalleşerek aralarında iş birliği kurmalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel olarak yılın belirli dönemlerinde düzenlediğimiz şenlikler sayesinde bugüne kadar onlarca kişiye tekerlekli sandalye teslim ettik. Yine bir umut için yola çıktığımız etkinliğimize tüm Bodrum halkını davet ediyoruz".

Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilecek ve bölge halkını yerel üreticilere destek vermeye davet edecek.

BODRUM’DA ÜRETEN KADINLAR KIŞA ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİYLE MERHABA DİYECEK