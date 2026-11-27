silopi kaymakamından yangından etkilenen aileye ziyaret

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Dicle Mahallesi'nde çıkan yangından etkilenen Esat Salçuk ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Partal, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti ve aileyle bir süre görüştü.

ziyaret anı ve temaslar:

Ziyaret sırasında Kaymakam Partal, aileyle sohbet ederek yangının yarattığı mağduriyeti dinledi. Ailenin durumuna ilişkin bilgiler alındı, moral ve manevi destek önemsendi. Görüşme, karşılıklı nezaket ve bağlılık çerçevesinde gerçekleşti.

destek ve dayanışma vurgusu:

Partal, ziyaretinde destek ve dayanışma çağrısında bulunarak benzer olaylarda yerel yönetimin hassasiyetine dikkat çekti. Kaymakamın ziyaretinin, ilçedeki afet sonrası desteğin somut bir göstergesi olduğu belirtildi.

Ziyaret, yangından etkilenen ailenin yalnız olmadığını hissetmesine katkı sağladı ve yetkililerin dikkatinin olayın ardından aile üzerinde sürdürüleceği mesajını taşdı.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL, YANGIN MAĞDURU AİLEYİ ZİYARET EDEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.