Şırnak'ta hayvan sağlığı için aşı ve küpe uygulamaları hız kesmiyor

saha ekiplerinin çalışmaları:

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner ekipleri, kent merkezinde yürütülen aşılama ve küpeleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, mahalle mahalle dolaşarak hayvanların genel sağlık durumlarını yerinde kontrol ediyor ve ihtiyaç duyulan hayvanlara aşılama ve küpeleme işlemlerini uyguluyor.

Çalışmalar özellikle merkez ilçeye bağlı Bahçelievler ve Şehrinuh mahallelerinde yoğunlaşırken, veteriner hekimler hayvan sahipleriyle iletişim kurarak takip ve bakım önerileri de veriyor. Sahada yapılan müdahaleler kayıt altına alınıyor ve eksikliği tespit edilen hayvanlara öncelik tanınıyor.

kayıt ve hastalıkların önlenmesi:

Küpeleme ile hayvanların kimliklendirilmesi sağlanıyor; bu sayede hayvan varlığı sisteme dahil edilerek hareketleri daha etkin izlenebiliyor. İl Müdürlüğü, bu uygulamaların bulaşıcı hayvan hastalıklarının erken tespiti ve yayılmasının önlenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Veteriner ekiplerinin düzenli kontrolleri, hastalıkların hızlı müdahale ile kontrol altına alınmasına olanak tanıyor ve bölgedeki hayvan sağlığının korunmasına destek oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, program doğrultusunda kent genelindeki aşılama, küpeleme ve kontrol çalışmalarını planlı şekilde sürdüreceğini bildirdi.

ŞIRNAK’TA HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN VARLIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDEKİ MAHALLELERDE HAYVANLARI TEK TEK KONTROL EDEREK GEREKLİ SAĞLIK UYGULAMALARINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.