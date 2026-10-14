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Şişli'de akşam sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

Şişli Kadırgalar Caddesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına kanalizasyonun taşmasına neden oldu; yollar göle döndü, araçlar suda kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şişli'de akşam sağanak ve fırtına yolları göle çevirdi

Şişli'de akşam sağanak ve fırtına

İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve fırtına, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Bölgedeki yoğun yağış sırasında Kadırgalar Caddesi'nde kanalizasyon patladı ve su baskınlarına yol açtı.

Kanalizasyonun taşması ve etkileri

Kanalizasyonun patlamasıyla cadde kısa sürede suyla doldu ve yollar göle döndü. Özellikle Kadırgalar Caddesi'nde birçok araç su içinde kaldı; sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ulaşımda aksama

Yağış nedeniyle bölgedeki ulaşım aksadı ve cadde üzerindeki trafik etkilendi. Yaşanan su baskınları, günlük yaşamı aksattı ve bölge geçici olarak olumsuz etkilendi.

Şişli yollar göle döndü, onlarca araç suda kaldı

Şişli yollar göle döndü, onlarca araç suda kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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