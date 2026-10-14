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Çanakkale'de jandarmadan geniş çaplı huzur operasyonu: 112 şüpheli yakalandı, 15 tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın 5-11 Ekim uygulamasında 12 ilçede yürütülen denetimlerde 112 aranan şüpheli yakalandı; 15 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de jandarmadan geniş çaplı huzur operasyonu: 112 şüpheli yakalandı, 15 tutuklandı

Çanakkale'de 5-11 Ekim tarihli uygulamanın sonuçları:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 5-11 Ekim tarihleri arasında 12 ilçede kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona 319 asayiş timi ve 1.788 jandarma personeli katıldı. Denetimler sırasında toplam 9.312 şahsın kimlik sorgulaması ve 3.265 aracın kontrolü yapıldı; aranan 6 araç trafikten men edildi.

denetim kapsamı:

Uygulamalarda 317 umuma açık işletme, 81 metruk bina, 127 park ve bahçe, 15 günübirlik konaklama işletmesi ile 92 otel ve pansiyon kontrol edildi. Yapılan geniş kapsamlı denetimlerle olası asayiş sorunlarının önüne geçilmesi hedeflendi.

jandarma operasyonları ve yakalamalar:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerin yürüttüğü takip ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplam 112 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında; hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, askeri yasak bölgelere girme suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yer aldı. Ayrıca uyuşturucu suçlarına ilişkin yakalamalarda; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak/kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli ve aynı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

Genel toplamda yakalanan 112 kişiden 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 112 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 112 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 15’İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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