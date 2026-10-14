Bingöl'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Bingöl'de motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon

Bingöl emniyet birimleri tarafından yürütülen çalışmada, motosiklet hırsızlığı olayıyla bağlantılı bir kişi yakalandı. Olayla ilgili soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği yürüttü.

yakalanma ve adli süreç

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

polis çalışmasının kapsamı

Yetkililer, yürütülen çalışmanın olayın aydınlatılmasına yönelik rutin soruşturma ve operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli üzerinden soruşturma sürüyor; kolluk kuvvetleri benzer suçlarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

BİNGÖL'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.