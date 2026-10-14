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Yağmur İstanbul'da durakları kuyruklara çevirdi

İstanbul'da sağanak trafiği aksattı; özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna ve Cevizlibağ aktarma noktalarında metrobüs ve otobüs duraklarında kuyruklar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur İstanbul'da durakları kuyruklara çevirdi

İstanbul'da yağış ulaşımı aksattı:

İstanbul kent genelinde etkili olan sağanak yağış, trafikte aksamalara yol açtı. Zincirlikuyu metrobüs durağından aktarılan görüntüler, duraklardaki yoğunluğun boyutunu gösterdi. Yağış nedeniyle hem kara yollarında hem de toplu taşıma hatlarında beklemeler yaşanıyor.

aktarma merkezlerinde yoğunluk:

Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında artan yolcu yoğunluğu özellikle aktarma merkezlerinde belirginleşti. Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi noktalar, yolcuların araçlara binebilmek için sıra beklediği yerler oldu.

vatandaşların bekleyişi ve ulaşım hareketliliği:

Duraklarda vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için beklerken, yoğunluk bazı noktaların normal akışını yavaşlattı. Görüntülerde kuyruklar ve bekleyen yolcular dikkat çekerken, ulaşımın toparlanması için sefer yoğunluğu ve trafik koşullarının seyrine bağlı olarak süreklilik gözlenecek.

Yağış sonrası toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu

Yağış sonrası toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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