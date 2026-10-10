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Şişli'de pazar sonrası panelvan apartman boşluğuna yuvarlandı

Şişli Halide Edip Adıvar'da 34 VH 3352 plakalı panelvan, pazar toplarken sürücünün kaymasıyla apartman boşluğuna düştü; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:09

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şişli'de pazar sonrası panelvan apartman boşluğuna yuvarlandı

olayın detayları:

Akşam saatlerinde Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta meydana gelen kazada, pazar tezgahlarını toplamak üzere sokağa gelen pazarcı Aydın A. yönetimindeki 34 VH 3352 plakalı panelvan, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü.

Olayda sürücü hafif sıyrıklarla atlattı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

müdahale ve temizleme çalışmaları:

Kaza sonrası sokağa dökülen malzemeler belediye ekipleri tarafından toplandı. Panelvan, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

mahalle sakinlerinin yorumu:

Olayı anlatan Celal Aydın, sürücünün şoka girdiğini belirterek kazanın bölgedeki yokuş nedeniyle yaşandığını söyledi: "Araba buradan yukarı çıktı, dönecekti pazardan dolayı kaydı, oraya girdi. 65 yaşlarında bir dayıydı. Zaten burada pazarın olması mantıksız. Burası yokuş, burada bayanlar düşüyor, çocuklar düşüyor. Daha önce burada böyle bir kaza olmadı ama yokuş olduğu için pazarda çok düşen oluyor. Ayrıca burada yangın olsa itfaiyenin girme şansı yok. Sürücü şoktaydı, kontrol amaçlı hastaneye gitti, maddi zararı var"

ŞİŞLİ’DE PAZAR TEZGAHLARINI TOPLAMAK İÇİN SOKAĞA GELEN PAZARCININ KULLANDIĞI PANELVAN, SÜRÜCÜSÜNÜN...

ŞİŞLİ’DE PAZAR TEZGAHLARINI TOPLAMAK İÇİN SOKAĞA GELEN PAZARCININ KULLANDIĞI PANELVAN, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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