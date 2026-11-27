etkinlik bilgileri:

Germencik Belediyesi, 'Kim Bu Gelen?' adlı tiyatro oyununu bugün saat 20.00'de Sahne Germencik'te ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturuyor.

oyun ve kadro:

Oyunda Begüm Topçu Turay ve Cantuğ Turay rol alıyor; yönetmenliğini ise Cantuğ Turay üstleniyor. Yapım, belediyenin ücretsiz kültür etkinlikleri kapsamında seyirciye sunulacak.

bilet temini ve davet:

Biletler Germencik Kültür Sanat Spor Merkezi, Ortaklar Kültür Sanat Spor Merkezi ve Germencik Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci vatandaşları oyuna davet ederek, 'Tüm hemşehrilerimizi keyifli bir akşama davet ediyorum' dedi.

GERMENCİK’TE "KİM BU GELEN" ADLI TİYATRO İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK