DPÜ öğretim elemanlarının sergisi Zafer Sergi Salonu'nda açıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan "Öğretim Elemanları Sergisi", Zafer Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle izleyiciye açıldı. Sergide, üniversitede görev yapan akademisyenlerin farklı tekniklerle ortaya koyduğu 41 eser yer aldı ve sanatın değişik dallarından çalışmalar ziyaretçilerle buluştu.

Serginin içeriği ve amaçları:

Sergide yer alan çalışmalar, karma teknik uygulamalardan resim ve disiplinlerarası üretimlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Organizasyonun amacı, akademisyenlerin sanatsal üretimlerini görünür kılmak ve eğitimle paralel yürüyen yaratıcı emekleri toplumla paylaşmak olarak açıklandı. Küratörlüğünü Prof. Dr. Selda Mant Menay'ın yürüttüğü karma sergi, hazırlık süreci açısından da bir gönül işçiliği olarak tanımlandı.

Açılış töreni ve vurgulanan mesajlar:

Açılışa DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürsel Yanık, sanatçılar, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yapay zekâ ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde insan emeği, vicdanı ve manevi değerlerin önemini koruduğunu vurguladı. Kızıltoprak, "gerçek sanat insanın emeğinden doğar" sözleriyle sanatsal üretimin insani kaynağına dikkat çekti ve Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu'na atıfta bulunarak eğitimin ve sanatın toplum hayatındaki rolünü hatırlattı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek sergi ziyarete açıldı. Protokol üyeleri ve davetliler sergi alanını dolaşarak, öğretim elemanlarının farklı tekniklerle gerçekleştirdiği eserleri yakından inceledi ve akademik üretimle sanat pratiğinin buluştuğu disiplini gözlemleme imkânı buldu.

DPÜ’DE ÖĞRETİM ELEMANLARININ 41 ESERİ SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU