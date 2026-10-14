Sivas'ın silueti yeniden şekilleniyor: Merkez Camii ilk ezanıyla dikkat çekti

Sivas merkezinde yükselen yeni yapı

Şehir merkezinde inşa edilen Merkez Camii, tamamlandığında kentin siluetinde belirgin bir yer tutacak. Yapımına 2020 yılında başlanan cami, 17.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruluyor ve hayırseverlerin destekleriyle yükseliyor. Dört minareli mimarisiyle şehrin pek çok noktasından görülebilen yapı, aynı anda 2.400 kişinin namaz kılabileceği şekilde tasarlandı.

Mimari uyum ve konum:

Caminin dış cephe tasarımı, kent meydanındaki tarihi eserlerle uyum sağlayacak şekilde planlandı. Şehrin vizyonuna ve mevcut dokusuna zarar vermeden kent meydanına yeni bir merkez kazandırılması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caminin ibadete açılması bekleniyor.

İlk ezan ve akustik deneyim:

İnşası süren camide ilk ezan, Meydan Camii imam hatibi Mahmut Aslantaş tarafından okundu. Mikrofonsuz şekilde gerçekleştirilen okuma, caminin ses akustiğinin gücünü ortaya koydu ve dinleyenlerde beğeni topladı. Ezanın yankılanması, tamamlandığında ibadethane içi ve çevresindeki akustik düzenlemelerin önemini de gösterdi.

SİVAS ŞEHİR MERKEZİNDE İNŞA EDİLEN VE ŞEHRİN HER YERİNDEN GÖRÜLEBİLEN MERKEZ CAMİİ'NDE İLK EZAN OKUNDU