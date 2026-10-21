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çermik'te bağ bozumu geleneği başladı

Çermik'te Nurullah ve Zeynep Güven ile akrabalarının katıldığı bağ bozumu başladı; üzümler şireye dönüşüp güneşte kurutularak pestil ve cevizli sucuk hazırlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Aslı Han

çermik'te bağ bozumu geleneği başladı

Çermik'te bağ bozumu başladı

Diyarbakır'ın üzüm çeşitleriyle bilinen Çermik ilçesinde, bağ bozumu sezonu Sinek Mahallesi'nde yerel üreticilerin katılımıyla başladı. Çalışmaların merkezinde yer alan çiftçiler Nurullah ve Zeynep Güven ile akrabaları, hasat ettikleri üzümleri geleneksel yöntemlerle işleyerek kışlık gıda hazırlığı yapıyor.

başlıca üretim aşamaları:

Bağ bozumu sonrası üzümler bir gün önceden toplanıyor, yıkanıp çuvallara koyuluyor ve ayaklarla basılarak suyunun çıkartılması sağlanıyor. Elde edilen şire, süzgeçler aracılığıyla toz, sap ve çekirdeklerden ayrılıyor. Ardından şireler, gün doğmadan büyük kazanlara konularak saatlerce kaynatılıyor; kaynatma işlemi sonunda katılaşan kıvam, bulunduğu kaplarda bulamaç halini alıyor.

Bulamaç, kovalarla bezlere taşınıyor ve tecrübeli kadınların elleriyle ince ince bezlere yayılıyor. Bezlere serilen bulamaçlar güneş altında kurutularak parçalanıyor ve sonunda pestil halini alıyor. Hazırlanan pestiller kalıplara dökülüp şekillendirildikten sonra çömlek küplerde serin yerlerde kışlık tüketim için muhafaza ediliyor.

gelenek, üretim ve paylaşım:

Pestil ve cevizli sucuk hazırlayan Zeynep Güven, 'Şireleri pişirme zamanındayız. Üzümleri topladık. Belirli aşamalardan geçirdik, bezlere serdik, eşe dosta sunacağız' diye konuştu. Nurullah Güven ise bu üretimi aile geleneği olarak tanımlayarak, 'Atalarımızdan kalan bir gelenek. Her yıl pestil yapıyoruz. Ömrümüz devam ettiği sürece bu geleneği sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yerel üreticilerden Abdulkerim Çınar da pestilin üretiminde üzüm suyu ve unun önemine dikkat çekerek, 'Pestil bir ata geleneği, üzüm suyu ve un gibi maddelerden yapılıyor. Büyüklerimiz atalarımızın bunu yaz mevsiminde yaparak kış mevsiminde tüketiyorlardı. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz' dedi. Bu sözler, bölgedeki üretim faaliyetlerinin hem ekonomik hem de kültürel bir miras olarak aktarıldığını gösteriyor.

Çermik'te bağ bozumu sezonunun hava koşullarına göre aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Yerel ailelerin bir araya gelerek yürüttüğü bu geleneksel üretim süreci, bölge mutfağının özgün lezzetlerini kış aylarına taşıyor ve aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir dayanışma örneği sunuyor.

KALIPLAR HALİNE GETİRİLEN PESTİLLER, ÇÖMLEK KÜPLERDE KIŞ MEVSİMİNDE TÜKETİLMEK İÇİN SERİN BİR...

KALIPLAR HALİNE GETİRİLEN PESTİLLER, ÇÖMLEK KÜPLERDE KIŞ MEVSİMİNDE TÜKETİLMEK İÇİN SERİN BİR YERDE MUHAFAZA EDİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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