Türk Telekom sporla iklim mesajını Avrupa sahasına taşıdı

Türk Telekom’dan sahada sürdürülebilirlik vurgusu:

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan COP31’e destek veren Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonunu sporun birleştirici gücüyle buluşturarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Şirket, COP31’in Master Partnerı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak bu yaklaşımını Avrupa sahasında da somutlaştırdı.

20 Ekim’de Ankara’da oynanan Türk Telekom – Siauliai Basketball EuroCup B Grubu 4. maçında takım, plastik atıklardan dönüştürülmüş ipliklerle üretilen ısınma formalarıyla sahaya çıktı. Maç öncesi düzenlenen seremoni sırasında sporcular; tamamen atık malzemelerden hazırlanan kanvas üzerine işlenmiş "Yarına Sözümüz Var/Our Commitment to Tomorrow" yazılı pankartın arkasında bir araya gelerek mesajı tüm salona iletti.

Geri dönüştürülmüş formalar ve tribün mesajı:

Sahadaki uygulama, doğal kaynakların korunması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonomi ilkelerine dikkat çekmeyi amaçladı. Tribünde yer alan ve COP31’e atıfta bulunan "Sahada rakip, dünya için aynı takımdayız" pankartı da sporun birleştirici atmosferinde çevresel duyarlılığı destekledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan bu adım, iklim kriziyle mücadelede bireysel ve kolektif sorumluluğa vurgu yaptı.

Kurumsal hedefler ve enerji yatırımları:

Türk Telekom, saha etkinliklerinin ötesinde çevresel sürdürülebilirlik performansını da güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, CDP İklim Değişikliği Programı’nda 2025’te de Global A Listesinde yer alırken, CDP Su Güvenliği Programı’nda da yüksek başarı notu aldı.

Enerji yatırımları kapsamında Sivas’ta devreye alınan 128 MWp kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali’nin ardından Malatya ve Ağrı yatırımlarıyla GES kurulu gücünü 530 megawatt-peak (MWp) seviyesine çıkarmayı, yıllık yaklaşık 800 GWh enerji üretimi hedeflemeyi sürdürüyor. Yeni nesil yeşil şebeke mimarisi, enerji verimliliği çözümleri ve akıllı şehir uygulamalarıyla şirket, karbon ayak izini azaltarak Türkiye’nin ulusal iklim hedeflerine ve 2053 net sıfır vizyonuna teknoloji gücüyle katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin konuyla ilgili olarak, "Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak görüyoruz. ... Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede, tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk," ifadelerini kullandı.

Bu adımlar, Türk Telekom’un teknolojik birikimini çevresel ve toplumsal faydaya dönüştürme hedefinin spor yoluyla görünür kılınmasına örnek teşkil ederken, iklim farkındalığını geniş kitlelere taşımayı hedefliyor.

TÜRK TELEKOM OYUNCULARI, PLASTİK ATIKLARDAN DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İPLİKLERLE ÜRETİLEN ISINMA FORMALARI VE ATIK MALZEMELERDEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK HAZIRLANMIŞ KANVAS ÜZERİNDE ‘YARINA SÖZÜMÜZ VAR/OUR COMMİTMENT TO TOMORROW' YAZILI PANKARTLA SAHAYA ÇIKARAK ANLAMLI BİR MESAJ VERDİ.