Dolar 49,3422 +0,12%
Euro 55,3373 +0,13%
Bist 12.234,08 +0,17%
Altın Gram 6.679,49 +1,29%
EUR/USD 1,1220 +0,03%
Brent Petrol 103,05 -1,18%
--°

Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

Sivas Devlet Hastanesi uzmanları, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde haftalarca süren ruhsal belirtilerin önemine dikkat çekip erken başvuru çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sivas'ta uzmanlardan ruh sağlığına erken müdahale çağrısı

sivas devlet hastanesi uzmanlarının açıklaması:

Sivas Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ruh sağlığının korunmasına vurgu yaptı. Uzmanlar, ruhsal belirtilerin haftalarca sürmesi halinde bu işaretlerin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirterek profesyonel destek çağrısında bulundu.

ruh sağlığı nedir ve yaşam kalitesine etkisi:

Uzmanlar ruh sağlığını yalnızca psikiyatrik hastalıkların yokluğu olarak tanımlamanın yetersiz olduğunu söyledi. Günlük streslerle başa çıkabilme, çalışma hayatını sürdürebilme ve sosyal ilişkileri koruyabilme yetisinin ruhsal iyilik halinin önemli bileşenleri olduğu vurgulandı. Hekimler ayrıca beden ve zihin sağlığının birbirinden bağımsız değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti ve ruhsal durumun yaşam kalitesi üzerindeki etkisine işaret etti.

haftalarca süren belirtilere dikkat:

Açıklamada enerji kaybı, çökkünlük, uyku ve iştah değişiklikleri, tahammülsüzlük ile daha önce zevk alınan aktivitelere karşı ilgi kaybı gibi semptomların günlük yaşamda fark edilebileceği belirtildi. Uzmanlar bu tür şikayetlerin haftalarca devam etmesi durumunda bir uzmana başvurulması gerektiğini kaydetti ve belirtilerin ertelemenin sürecin kronikleşmesine yol açabileceğini söyledi.

önyargılar ve tedaviye erişim:

Toplumdaki önyargıların psikiyatrik hizmetlere erişimde engel oluşturabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Nurcansu Oğrak Dumlu ve Uzm. Dr. Oğuzhan Uğur, ruhsal rahatsızlıkların zayıflık ya da irade eksikliği olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar bu durumların biyolojik, genetik ve çevresel faktörlerle ilişkilendirilebileceğini ve tıbbi, kanıta dayalı yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirtti.

Hekimler toplumun bilinçlenmesinin, erken fark etme ve yardım arama davranışını artıracağını, bunun da bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak gerektiğinde profesyonel destek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

SİVAS DEVLET HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI UZM. DR. NURCANSU OĞRAK DUMLU VE UZM....

SİVAS DEVLET HASTANESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI UZM. DR. NURCANSU OĞRAK DUMLU VE UZM. DR. OĞUZHAN UĞUR, 10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIKLARI AÇIKLAMADA, HAFTALARCA DEVAM EDEN RUHSAL BELİRTİLERİN GÖZ ARDI EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK PROFESYONEL DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Topuk Yaylası'nda FBİAD buluşması: camia ve iş dünyası aynı çatı altında
images

Aral Şimşir: Trabzonspor'u seçmemde tarih ve ısrar etkili oldu
images

Tribünleri dolduralım: Veysel Bilen'den Samsunspor'a yeni sayfa çağrısı
images

merkezefendi belediyesinden 127 amatör kulübe ihtiyaç odaklı malzeme desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren kardeşlerin birlikte çekilmiş fotoğrafı geride kaldı

Beraat kararının ardından nöbetçi mahkeme Taner Nakıboğlu'nu tutukladı

çukuru atlatmaya çalışırken kontrolden çıkan araç zincirleme kazaya neden oldu

Hukukun sınırlarını genişleten yargıç Navi Pillay'e Nobel Barış Ödülü

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor