Ferdi Zeyrek davasında bilirkişi tartışması ve ek rapor kararı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada, bilirkişi raporuna yönelik itirazlar mahkeme heyetini ek inceleme kararı almaya zorladı. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, yeni bilirkişi çalışmalarının istenmesi üzerine 3 Şubat 2027 tarihine ertelendi. Duruşma sonrasında Zeyrek ailesi ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Bilirkişi raporunun temel bulguları:

Duruşmada sunulan ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden beş akademisyenin kaleme aldığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, toplam 16 sanık hakkındaki kusur dağılımı açıklandı. Raporda dört kişi asli kusurlu, dokuz kişi tali kusurlu ve üç kişi hakkında kusur bulunmadığı yönünde görüş bildirildi.

Asli kusurlu olduğu belirtilenler arasında havuz tesisat işinin müellifi N.B., bobinaj firması sahibi H.A., yapı müteahhidi M.G. ve bobinaj firmasındaki görevli H.İ. yer aldı. Tali kusurlu olarak değerlendirilenler arasında Yunusemre Belediyesi personelleri A.Ö., M.S. ve Ö.T., inşaat mühendisi E.K., proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi R.A., makine mühendisi H.Ş., elektrik mühendisi M.Ç., havuz sorumlusu Y.Ö. ve site görevlisi A.S. sayıldı. Raporda ayrıca elektrik dağıtım şirketi personeli M.E. ile Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü H.A. ve Yapı Belge Görevlisi H.E. hakkında kusur bulunmadığı bildirildi.

Sanık itirazları ve bilirkişi raporuna yönelik eleştiriler:

Rapora itiraz eden sanıklar bulguların yeterince açıklayıcı olmadığını ve bazı teknik noktalara inilmediğini savundu. Bobinaj firması sahibi H.A., savunmasında olayda kullanılan havuz motorunun kendisi tarafından sarılıp sarılmadığının netleşmediğini belirtti; 2022'de bir motor sattığını, olayın ise 2025'te meydana geldiğini ifade ederek söz konusu motorun kendisine ait olduğunun kesinleştirilmesini talep etti.

Havuz tesisat işinin müellifi N.B. ise bilirkişi incelemesinin dalgıç pompa ve kaçak akım rölesi üzerindeki çalışmalarını yetersiz buldu. N.B., motorun olay sabahı sigortasının atık olduğunu, dolayısıyla sisteme enerji gitmediğini öne sürdü ve dalgıç pompaların su içinde test edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kaçak akım rölesinin devre dışı bırakılmış olabileceğine dikkat çekerek bu noktanın araştırılmasını istedi.

Diğer sanıklar da raporda eksiklikler olduğunu belirterek ya yeni bir bilirkişi heyeti ya da ek rapor talep etti. Zeyrek ailesi ve avukatları da bazı sanıkların kusur değerlendirmelerine itiraz ederek ek rapor alınmasını istedi.

Mahkeme kararı ve dava takvimi:

Mahkeme heyeti, dosyanın ek bilirkişi raporu hazırlanması üzere ilgili heyete gönderilmesine hükmetti. Ayrıca, olayda yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanma boyutu ile olay sonrası bekleme ve tedavi sürecine ilişkin olarak Adli Tıp Kurumundan görüş alınmasına karar verildi. Duruşma, tarafların ve bilirkişi heyetinin yeni incelemelerinin tamamlanması amacıyla 3 Şubat 2027'ye ertelendi.

Dava kapsamında 16 sanık, aralarında altı Yunusemre Belediyesi personelinin de bulunduğu kişiler, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Duruşma sonrası gerilim:

Mahkeme salonundan çıkışta, Zeyrek ailesi yakınları ile bazı sanık yakınları arasında sözlü gerilim yaşandığı, olayın büyümeden güvenlik görevlileri tarafından sonlandırıldığı bildirildi. Taraf temsilcileri, ek bilirkişi raporu ve Adli Tıp görüşü alınıncaya dek sürecin gerginliğe yol açabilecek hassasiyet taşıdığını belirtti.

Davanın bir sonraki duruşmasında yeni bilirkişi bulguları ve Adli Tıp raporu sonrası kusur değerlendirmelerinin nasıl şekilleneceği takip edilecek; mahkemenin ek incelemelerden sonra vereceği karar, sorumluluk ve ceza taleplerine doğrudan etki edecek.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK’İN EVİNDEKİ HAVUZDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETMESİNE İLİŞKİN 16 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVADA, BİLİRKİŞİ RAPORUNA YÖNELİK İTİRAZLAR ÜZERİNE EK RAPOR ALINMASINA KARAR VERİLDİ.