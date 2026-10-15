Sivas’ta yer yer etkili sağanak Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde tarım arazilerini su altında bıraktı

Sivas’ta yer yer etkili olan kuvvetli sağanak, kent merkezine bağlı bazı köylerde maddi hasara yol açtı. Yağışın etkisiyle derelerin taşması sonucu tarım alanları ve mesire alanlarında su birikintileri oluştu; kısa süreli taşkınlar görüldü.

etkilenen köyler ve zarar:

Merkeze bağlı Yakupoğlan, Güney, Gazi ve Dudullu köylerinde yağışın etkisiyle hafif çapta maddi hasar meydana geldi. Köylere ulaşımda ciddi kopmalar rapor edilmedi, hasar daha çok tarımsal alan ve kırsal yapı üzerinde yoğunlaştı.

derelerin taşması ve tarım arazileri:

Yağış sırasında bazı derelerin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı. Su birikintileri özellikle tarlalarda ekili alanların kısa süreli suyla kaplanmasına neden oldu; yağışın ardından suyun çekilmesiyle alanlarda gözle görülür drenaj sorunları oluştu.

kangal mesire alanında su baskını:

Kangal İlçesi'nde, Kangal Köpek Çiftliği’nin bulunduğu mesire alanı da yağıştan etkilendi ve bölge geçici olarak sular altında kaldı. Yetkililerce bildirilen bilgiye göre yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekildi ve alanlar normale dönmeye başladı.

SİVAS’TA YER YER ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK BAZI KÖYLERDE MADDİ HASARA NEDEN OLDU.