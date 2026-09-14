Siverek'te tırla biber yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı, üç kişi yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda bir tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada bildirilenler:

Kazada toplam 3 kişi yaralandı ve yaralıların hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili erişilen bilgiler, çarpışma sonucu kamyonetin devrildiğini ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların nakledildiğini aktarıyor.

KAZA YAPAN ARAÇLAR