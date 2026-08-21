Sivrihisar belediye başkanı Habil Dökmeci: parti değişikliği yok, hizmete odaklıyız

Dökmeci'den net açıklama:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, son dönemde kamuoyunda yaygınlaşan söylentilere doğrudan yanıt verdi. Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığı veya Yeni Parti’ye geçtiği yönündeki iddiaları açıkça reddetti. "Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmıyorum, yeni bir partiye geçmiyorum. Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz" diyerek partisine bağlılığını yineledi.

Dökmeci, açıklamasında hemşehrilerine karşı taşıdığı sorumluluğu ön plana çıkardı. Siyasetin, makam veya kişisel çıkar aracı olmadığını belirten başkan, "Bizim için siyaset; makam, mevki veya kişisel hesapların değil, millete hizmet etmenin aracıdır. Önce millet" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımı, ilçede yürütülen projelerin sürekliliği ve yerel hizmetlerin aksamaması açısından önemine vurgu yaptı.

Sivrihisar önceliğimiz:

Başkan Dökmeci, konuşmasında Sivrihisar halkına verdiği sözün arkasında olduğunu ve görev süresi boyunca ilçenin ihtiyaçlarına odaklanacağını söyledi. "Ben hemşehrilerime arkamı dönemem. Bizlere güvenen, destek veren, bu şehri birlikte omuzladığımız insanları hiçbir siyasi hesabın gerisinde bırakamayız" diyen Dökmeci, yerel hizmetlerin ve projelerin siyasetin üstünde tutulacağını belirtti.

Ayrıca, farklı siyasi tercih yaparak CHP’den ayrılan meslektaşlarına da iyi dileklerini iletti: "Farklı bir siyasi yol tercih ederek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan tüm arkadaşlarımıza çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Tercihlerine saygı duyuyor, bundan sonraki süreçte ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı çalışmalar gerçekleştirmelerini temenni ediyorum." Bu sözlerle hem ayrışmayı önlemeye hem de siyasi tercihlere saygı göstermeye yönelik bir tutum sergilendi.

Hizmet ve sorumluluk vurgusu:

Dökmeci, açıklamasını "Sözümüz hizmet" sözüyle sonlandırdı ve önceliklerinin siyasi gündemler değil, hemşehrilerinin ihtiyaçları olduğunu yineledi. Belediye yönetiminin günlük işleyişinde ve planlanan yatırımlarda herhangi bir kopukluk yaşanmaması için çalışmaların aynen süreceğini vurguladı. İlçede devam eden ve planlanan projelerin vatandaş odaklı yürütüleceğini belirtirken, destek veren herkese teşekkür etti.

Başkanın açıklaması, yerel siyaset gündemindeki spekülasyonları yatıştırmayı ve belediye çalışmalarına odaklanmayı amaçlıyor. Dökmeci, CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini ve önceliklerinin her zaman Sivrihisar olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ