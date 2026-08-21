Dolar 48,0617 +0,15%
Euro 56,2038 +0,24%
Bist 14.505,72 +0,76%
Altın Gram 7.166,41 +1,45%
EUR/USD 1,1689 +0,07%
Brent Petrol 93,98 +0,21%
--°

Sivrihisar belediye başkanı Habil Dökmeci: parti değişikliği yok, hizmete odaklıyız

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, CHP'den ayrılmadığını ve Yeni Parti'ye geçmediğini açıkladı; hemşehrilerine bağlı kalarak hizmete odaklanacaklarını vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Sivrihisar belediye başkanı Habil Dökmeci: parti değişikliği yok, hizmete odaklıyız

Dökmeci'den net açıklama:

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, son dönemde kamuoyunda yaygınlaşan söylentilere doğrudan yanıt verdi. Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrıldığı veya Yeni Parti’ye geçtiği yönündeki iddiaları açıkça reddetti. "Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılmıyorum, yeni bir partiye geçmiyorum. Şu an için partimizdeyiz ve aynı çatı altında yolumuza devam ediyoruz" diyerek partisine bağlılığını yineledi.

Dökmeci, açıklamasında hemşehrilerine karşı taşıdığı sorumluluğu ön plana çıkardı. Siyasetin, makam veya kişisel çıkar aracı olmadığını belirten başkan, "Bizim için siyaset; makam, mevki veya kişisel hesapların değil, millete hizmet etmenin aracıdır. Önce millet" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımı, ilçede yürütülen projelerin sürekliliği ve yerel hizmetlerin aksamaması açısından önemine vurgu yaptı.

Sivrihisar önceliğimiz:

Başkan Dökmeci, konuşmasında Sivrihisar halkına verdiği sözün arkasında olduğunu ve görev süresi boyunca ilçenin ihtiyaçlarına odaklanacağını söyledi. "Ben hemşehrilerime arkamı dönemem. Bizlere güvenen, destek veren, bu şehri birlikte omuzladığımız insanları hiçbir siyasi hesabın gerisinde bırakamayız" diyen Dökmeci, yerel hizmetlerin ve projelerin siyasetin üstünde tutulacağını belirtti.

Ayrıca, farklı siyasi tercih yaparak CHP’den ayrılan meslektaşlarına da iyi dileklerini iletti: "Farklı bir siyasi yol tercih ederek Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan tüm arkadaşlarımıza çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. Tercihlerine saygı duyuyor, bundan sonraki süreçte ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı çalışmalar gerçekleştirmelerini temenni ediyorum." Bu sözlerle hem ayrışmayı önlemeye hem de siyasi tercihlere saygı göstermeye yönelik bir tutum sergilendi.

Hizmet ve sorumluluk vurgusu:

Dökmeci, açıklamasını "Sözümüz hizmet" sözüyle sonlandırdı ve önceliklerinin siyasi gündemler değil, hemşehrilerinin ihtiyaçları olduğunu yineledi. Belediye yönetiminin günlük işleyişinde ve planlanan yatırımlarda herhangi bir kopukluk yaşanmaması için çalışmaların aynen süreceğini vurguladı. İlçede devam eden ve planlanan projelerin vatandaş odaklı yürütüleceğini belirtirken, destek veren herkese teşekkür etti.

Başkanın açıklaması, yerel siyaset gündemindeki spekülasyonları yatıştırmayı ve belediye çalışmalarına odaklanmayı amaçlıyor. Dökmeci, CHP çatısı altında kalmaya devam edeceğini ve önceliklerinin her zaman Sivrihisar olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor
images

Bulanık'ta Malazgirt anmaları için kapsamlı hazırlıklar yürütülüyor
images

Pezeşkiyan: üstünlüğümüz varken savaşı şimdi sonlandırmak daha akıllıca
images

Yeniköy'de okul bahçesi çatıyla dört mevsim kullanıma hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız