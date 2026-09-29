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Sivrihisar'da çarpışma sonucu bir araç takla attı, can kaybı yok

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 34 GRS 104 plakalı otomobil takla attı; olayda maddi hasar oldu ancak yaralanma yaşanmadı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar'da çarpışma sonucu bir araç takla attı, can kaybı yok

Sivrihisar'da trafik kazası:

Eskişehir-Ankara yolu üzerinde, Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre çarpışma henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti; olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza detayları:

Çarpışmaya karışan araçların plaka numaraları 10 AVJ 352 ve 34 GRS 104 olarak bildirildi. Çarpmanın etkisiyle 34 GRS 104 plakalı araç takla attı ve her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri bölgede kontrol yaptı ve herhangi bir yaralanma tespit etmedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ESKİŞEHİR’DE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA BİR OTOMOBİL TAKLA ATARKEN...

ESKİŞEHİR’DE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCUNDA MEYDANA GELEN KAZADA BİR OTOMOBİL TAKLA ATARKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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