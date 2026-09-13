Sivrihisar'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi kırsal Nasreddin Hoca Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
yangına müdahale:
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Çevreden yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
hasar ve soruşturma:
Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, aracın ise kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.
OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN
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