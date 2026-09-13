Jandarma tahliyesiyle facianın önü kesildi: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün bariyere çarpıp alev alması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda jandarma ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde daha büyük bir can kaybı engellendi.

Kaza anı ve müdahale:

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Kavşağı gişeler mevkiinde seyir halindeki 23 AFA 634 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından otobüs kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine intikal eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri, yangına ve paniğe karşın yolcuların tahliyesine acil müdahale gerçekleştirdi.

Görüntüler ve bilanço:

Kaza anı ile otobüsün yanışına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu pek çok yolcu güvenli bölgeye alınırken, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Erken müdahale sayesinde daha büyük bir facianın önüne geçildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş biçimi ve yangının çıkış nedenine ilişkin tespitleri paylaşacaklarını açıkladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüsün bariyere çarparak yanma anı anı kamerada