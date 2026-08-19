Siyez buğdayının izinde: Merkezefendi ekmeği İhsangazi'den sofraya

Merkezefendi ekmeğinin kaynağı tarlada incelendi

Zeytinburnu Belediyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını için üretilen siyez ekmeğinin hammaddesini yerinde incelemek üzere Kastamonu'nun İhsangazi ilçesini ziyaret etti. Ekibin amacı, sofralara ulaşan ekmeğin tarladan değirmene uzanan üretim zincirini doğrudan gözlemlemekti.

İhsangazi'de siyez üretimi ve coğrafi işaret:

12 bin yıllık geçmişe sahip ve yörede "kabulca" veya "kaplıca" adıyla anılan siyez buğdayı, İhsangazi'de yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Bölgedeki üretim coğrafi işaretle tescillenmiş durumda; çiftçiler ürünü geleneksel yöntemlerle işleyip taş değirmenlerde una dönüştürüyor ve elde edilen un Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.

Tahılın yolculuğu: tarladan fırına:

Ziyaret kapsamında ekip önce tarlaları gezdi, ardından buğdayın öğütüldüğü taş değirmenleri inceledi. Tarihi Merkezefendi Fırını İmalat Şefi Umut Bayram süreç hakkında, "Siyez ekmeğimizde kullandığımız buğday ve unu yıllardır İhsangazi'den temin ediyoruz. Bu kez tarladan başlayarak taş değirmene kadar bütün süreci yerinde görmek istedik. Unumuzdan numunelerimizi de aldık. Geleneksel ve sağlıklı ekmekler üretirken kullandığımız hammaddenin nereden geldiğini bilmek ve üreticisiyle doğrudan temas kurmak bizim için çok değerli" dedi.

Bölgeden bir üretici de gelen geleneği koruduklarını belirterek, "Siyez buğdayı bölgemizde nesillerdir yetiştiriliyor. Biz de mümkün olduğunca geleneksel üretim anlayışını koruyarak bu ürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada yetişen buğdayın İstanbul'da Tarihi Merkezefendi Fırını'nda ekmeğe dönüşmesi ve vatandaşların sofrasına ulaşması bizim için ayrıca kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında ekip, kullanılan buğday ve undan numuneler aldı; böylece Zeytinburnu'nda satışa sunulan siyez ekmeğinin hammaddesinin yetiştirilme ve işlenme aşamaları doğrudan belgelendi. Tarihi Merkezefendi Fırını'nda geleneksel yöntemlerle hazırlanan siyez ekmeği, İhsangazi'de taş değirmenlerde öğütülen undan üretilerek Zeytinburnulularla buluşturuluyor.

UMUT BAYRAM, "HİTİT BUĞDAYI" OLARAK DA BİLİNEN 12 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYININ YETİŞTİRİLDİĞİ TARLALAR VE UNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ TAŞ DEĞİRMEN YERİNDE İNCELENDİ.