Dolar 47,9479 +0,00%
Euro 56,1064 +0,19%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.016,10 +0,13%
EUR/USD 1,1678 -0,04%
Brent Petrol 92,08 +0,50%
--°

Siyez buğdayının izinde: Merkezefendi ekmeği İhsangazi'den sofraya

Zeytinburnu Belediyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını'nda kullanılan 12 bin yıllık siyez buğdayının üretimini İhsangazi'de tarladan değirmene kadar inceledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Siyez buğdayının izinde: Merkezefendi ekmeği İhsangazi'den sofraya

Merkezefendi ekmeğinin kaynağı tarlada incelendi

Zeytinburnu Belediyesi, Tarihi Merkezefendi Fırını için üretilen siyez ekmeğinin hammaddesini yerinde incelemek üzere Kastamonu'nun İhsangazi ilçesini ziyaret etti. Ekibin amacı, sofralara ulaşan ekmeğin tarladan değirmene uzanan üretim zincirini doğrudan gözlemlemekti.

İhsangazi'de siyez üretimi ve coğrafi işaret:

12 bin yıllık geçmişe sahip ve yörede "kabulca" veya "kaplıca" adıyla anılan siyez buğdayı, İhsangazi'de yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Bölgedeki üretim coğrafi işaretle tescillenmiş durumda; çiftçiler ürünü geleneksel yöntemlerle işleyip taş değirmenlerde una dönüştürüyor ve elde edilen un Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor.

Tahılın yolculuğu: tarladan fırına:

Ziyaret kapsamında ekip önce tarlaları gezdi, ardından buğdayın öğütüldüğü taş değirmenleri inceledi. Tarihi Merkezefendi Fırını İmalat Şefi Umut Bayram süreç hakkında, "Siyez ekmeğimizde kullandığımız buğday ve unu yıllardır İhsangazi'den temin ediyoruz. Bu kez tarladan başlayarak taş değirmene kadar bütün süreci yerinde görmek istedik. Unumuzdan numunelerimizi de aldık. Geleneksel ve sağlıklı ekmekler üretirken kullandığımız hammaddenin nereden geldiğini bilmek ve üreticisiyle doğrudan temas kurmak bizim için çok değerli" dedi.

Bölgeden bir üretici de gelen geleneği koruduklarını belirterek, "Siyez buğdayı bölgemizde nesillerdir yetiştiriliyor. Biz de mümkün olduğunca geleneksel üretim anlayışını koruyarak bu ürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Burada yetişen buğdayın İstanbul'da Tarihi Merkezefendi Fırını'nda ekmeğe dönüşmesi ve vatandaşların sofrasına ulaşması bizim için ayrıca kıymetli" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında ekip, kullanılan buğday ve undan numuneler aldı; böylece Zeytinburnu'nda satışa sunulan siyez ekmeğinin hammaddesinin yetiştirilme ve işlenme aşamaları doğrudan belgelendi. Tarihi Merkezefendi Fırını'nda geleneksel yöntemlerle hazırlanan siyez ekmeği, İhsangazi'de taş değirmenlerde öğütülen undan üretilerek Zeytinburnulularla buluşturuluyor.

UMUT BAYRAM, &quot;HİTİT BUĞDAYI&quot; OLARAK DA BİLİNEN 12 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYININ YETİŞTİRİLDİĞİ...

UMUT BAYRAM, "HİTİT BUĞDAYI" OLARAK DA BİLİNEN 12 BİN YILLIK SİYEZ BUĞDAYININ YETİŞTİRİLDİĞİ TARLALAR VE UNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ TAŞ DEĞİRMEN YERİNDE İNCELENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri Devlet Tiyatrosu üç yılda 194 bin seyirciyle kentte yerini sağlamlaştırd...
images

Camilerde yaz boyunca ahlak eğitimi: 2,5 milyon çocuk kurslarda buluştu
images

Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem ve küçük artçılar kaydedildi
images

Didim'de üç tekerlekli bisiklet kazasında ölen Kıbrıs gazisi askeri törenle uğur...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi